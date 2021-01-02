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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İngiltere'de mutasyona uğrayan virüsün Türkiye dahil görüldüğü 33 ülke! İngiltere'de mutasyona uğrayan virüsün Türkiye dahil görüldüğü 33 ülke!
İngiltere Başbakanı ve Sağlık Bakanı tarafınından geçtiğimiz ay içerisinde
COVID-19 virüsünün mutasyona uğradığını ve daha hızlı yayıldığını resmen dünyaya açıklamışlardı. Bu gelişmesinin ardından Türkiye, İngiltere ile olan seyahatleri tedbir amaçlı geçici olarak durdurdu. Dünya Sağlık Örgütü ise virüsteki mutasyonu doğrularken henüz hastalığın seyrinde daha ağır ve ölümcü bir etkisinin olduğuna dair kanıt bulamadıklarını duyurmuştu. Son olarak 1 Ocak 2020 Cuma günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada geriye dönük çalışmalar sonucunda mutasyona uğramış virüsün ülkemizde 15 kişide görüldüğünü ve bu kişilerin izole edildiğini, durumun kontrol altında olduğunu açıklamıştı.
Peki
B.1.1.7 koduyla adlandırılan COVID-19'un mutasyona uğraşmış hali hangi ülkelerde görüldü. İşte İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonun görüldüğü o 33 ülke... Giriş Tarihi: 02.01.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 16:17
Peş peşe gelen aşı haberleri COVID-19 salgınına umut olurken dünya İngiltere'den gelen mutasyon haberiyle yeniden karamsarlığa kapıldı. Peki mutasyona uğrayan COVID-19 aşıları etkileyecek mi? Hangi ülkelerde görüldü?
İşte yaşanan
son dakika gelişmesinin detayları... GALERİ DEVAM EDİYOR MUTASYON NEDİR? VARYANT NE DEMEK? Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Varyant ise mutasyonla gelişen yeni virüse denir. MUTASYON AŞIYI ETKİLER Mİ?
İngiltere'den bildirildiğine göre bu suşun özellikle daha fazla vakanın tespit edildiği geniş bir coğrafyada tespit edilmesine rağmen, daha ciddi hastalığa neden olduğuna dair şu anda bir veri bulunmuyor.
Yeni varyantın önde gelen 3 aşının hedeflediği diken protein mutasyonlarına sahip olduğunu söyleniyor. Bununla birlikte aşılar bu diken proteinindeki birçok bölgeye karşı antikor üretiyor. Yani bu nedenle tek bir değişikliğin aşıyı etkisiz hale getirmesi pek olası gibi görünmüyor. Türk televiyonlarında ilk kez A HABER'e konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin ise mutasyon konusunda endişeye kapılınmaması gerektiğini, ürettikleri aşıların olası bir mutasyona direnç göstermesi durumunda 6 hafta içerisinde yeniden grip aşılarında olduğunu gibi revize edebileceklerini açıklamıştı. İngiltere, Eylül ayında corona virüsün yeni varyantını bildiren ilk ülke oldu.
Aralık ayında
Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni varyantın "kontrolden çıktığını" söyledi. Hancock, hükümeti daha sıkı karantina tedbirleri almaya ve birçok ülkeye seyahat kısıtlaması getirmeye çağırdı. İrlanda Başbakanı Micheal Martin Çarşamba günü televizyonda yaptığı bir konuşmada, ülkede corona virüsün yeni varyantının tahmin edilebilecek en kötü seviyede yayıldığını açıklarken herhangi bir rakam vermekten kaçındı. Hollanda, İngiltere'den sonra corona virüsün yeni varyantının bulduğunu açıklayan ilk Avrupa ülkelerinden biri oldu.
22 Aralık'ta
Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, yeni varyantın Amsterdam bölgesinde iki vakada bulunduğunu söyledi.
Afp'ye göre,
Belçika'da Aralık başında en az dört kişide corona virüsün yeni varyantı tespit edildi.
Belçika Sağlık Bakanlığı sözcüsü Yves Van Laethem, "Tespit edilen sayı çok değil ama daha fazla olması da imkansız değil" şeklinde konuştu.