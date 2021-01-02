MUTASYON AŞIYI ETKİLER Mİ?

İngiltere'den bildirildiğine göre bu suşun özellikle daha fazla vakanın tespit edildiği geniş bir coğrafyada tespit edilmesine rağmen, daha ciddi hastalığa neden olduğuna dair şu anda bir veri bulunmuyor. Yeni varyantın önde gelen 3 aşının hedeflediği diken protein mutasyonlarına sahip olduğunu söyleniyor. Bununla birlikte aşılar bu diken proteinindeki birçok bölgeye karşı antikor üretiyor. Yani bu nedenle tek bir değişikliğin aşıyı etkisiz hale getirmesi pek olası gibi görünmüyor.

Türk televiyonlarında ilk kez A HABER'e konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin ise mutasyon konusunda endişeye kapılınmaması gerektiğini, ürettikleri aşıların olası bir mutasyona direnç göstermesi durumunda 6 hafta içerisinde yeniden grip aşılarında olduğunu gibi revize edebileceklerini açıklamıştı.