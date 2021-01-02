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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Aşılardan sonra okullar açılacak, açılmayacak mı? MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Aşılardan sonra okullar açılacak, açılmayacak mı?
Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir uzaktan eğitim modeli ile eğitimine devam eden öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Okulların aksilik yaşanmaması halinde ikinci dönem yeniden başlaması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte, okullar ne zaman açılacak? Aşılardan sonra okullar açılacak, açılmayacak mı?
Giriş Tarihi: 02.01.2021 21:31
Okullar ne zaman açılacak? Aşılardan sonra okullar açılacak, açılmayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde okullarına uzaktan eğitim olarak devam eden öğrenciler ve veliler aşılama süreci sonrasında olacaklar merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Bir aksilik olmadığı takdirde okullar ikinci dönemde açılacak. İşte, okullar ne zaman açılacak? Aşılardan sonra okullar açılacak, açılmayacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK VE NE ZAMAN AÇILACAK?
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA SINAV KARARI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz" dedi.