MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Aşılardan sonra okullar açılacak, açılmayacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? Aşılardan sonra okullar açılacak, açılmayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde okullarına uzaktan eğitim olarak devam eden öğrenciler ve veliler aşılama süreci sonrasında olacaklar merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Bir aksilik olmadığı takdirde okullar ikinci dönemde açılacak. İşte, okullar ne zaman açılacak? Aşılardan sonra okullar açılacak, açılmayacak mı?