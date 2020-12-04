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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüste alarm veren iller tek tek açıklandı! Haritada yüzde 100 artış... Koronavirüste alarm veren iller tek tek açıklandı! Haritada yüzde 100 artış... Son dakika haberine göre; Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son paylaşımda yüzde yüz artış olan illeri sayarak kritik uyarılarda bulundu. Giriş Tarihi: 04.12.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 09:49
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 511 oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son 24 saatte 187 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 190 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 418 bin 331'e çıktı.
Toplam test sayısı 19 milyon 143 bin 746'ya ulaştı. Hasta sayısı 520 bin 167, vefat sayısı 14 bin 316, ağır hasta sayısı 5 bin 611, aktif hasta sayısı 87 bin 520 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün." ifadelerini kullandı.