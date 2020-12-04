Koronavirüste alarm veren iller tek tek açıklandı! Haritada yüzde 100 artış...

Son dakika haberine göre; Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son paylaşımda yüzde yüz artış olan illeri sayarak kritik uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 04.12.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 09:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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