ANA SAYFA
Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 14 Aralık kabine kararları...
Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantıdan çıkacak yeni kararlar ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor. Vatandaşlar ise yeni yasak kararının alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. İşte, Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 14 Aralık kabine kararları...
Giriş Tarihi: 14.12.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 16:45
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12