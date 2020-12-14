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Haberler Galeri Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 14 Aralık kabine kararları...

Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 14 Aralık kabine kararları...

Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantıdan çıkacak yeni kararlar ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor. Vatandaşlar ise yeni yasak kararının alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. İşte, Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 14 Aralık kabine kararları...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 16:45
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Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 14 Aralık kabine kararları...

Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine toplantısında çıkacak kararlar merak ediliyor. Yeni tedbirlerin alınıp alınmyacağı ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği toplantı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunacak. İşte, Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 14 Aralık kabine kararları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 14 Aralık kabine kararları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı 14 Aralık Pazartesi saat 15.00'te başladı. Toplantının ana gündem maddesini artan koronavirüs vakaları olacak. Toplantı akşam saat 19.00'da sona erecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

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Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 14 Aralık kabine kararları...

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Toplantıda, alınan koronavirüs tedbirlerinin pandemideki etkisi üzerinde görüş alışverişi yapılması beklenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor.

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Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 14 Aralık kabine kararları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "vaka sayısının hedefin altına düşmesiyle kısıtlamaları kaldıracağı" yönündeki açıklaması sonrası, sahadaki veriler masaya yatırılacak. Bu kapsamda bazı yasakların esnetilmesi ve yeni tedbir kararları gündem maddesi arasında yer alacak.

Yılbaşına yönelik kısıtlamaların da yer alması ihtimaller arasında görünüyor.

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Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 14 Aralık kabine kararları...

ESNAFA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, esnaf için kiralarda düzenlemeye gidileceğini belirterek, "Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız" demişti.