Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine toplantısında çıkacak kararlar merak ediliyor. Yeni tedbirlerin alınıp alınmyacağı ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği toplantı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunacak. İşte, Kabine toplantısı başladı mı, toplandı mı? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 14 Aralık kabine kararları...