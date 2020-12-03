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Haberler Galeri Sokağa çıkma izin belgesi: Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf, kapsamıyor? İnşaat işçisi...

Sokağa çıkma izin belgesi: Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf, kapsamıyor? İnşaat işçisi...

Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanırken koronavirüs yeni tedbirleri kapsamında hafta içi de uygulanacak. Yeni kısıtlamalar sonrasında çalışma hayatına devam etmek isteyenler izin belgesi almanın yolunu araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge neticesinde yasaktan muaf olan meslekler açıklandı. İşte, sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf, kapsamıyor? İnşaat işçisi...

Giriş Tarihi: 03.12.2020 21:35 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 21:42
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Sokağa çıkma izin belgesi: Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf, kapsamıyor? İnşaat işçisi...

Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf, kapsamıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından hafta içi de belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaaması uygulanmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf olacağı açıklandı.İşte, sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf, kapsamıyor? İnşaat işçisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sokağa çıkma izin belgesi: Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf, kapsamıyor? İnşaat işçisi...

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı, yeni alınan Kovid-19 tedbirlerinin uygulamasıyla ilgili detayları internet sitesinden paylaştı. Bakanlık, resmi internet sitesinde, tedbirlerin uygulanmasına ilişkin sık sorulan soruların cevaplarına yer verdi.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar bu uygulamadan istisna tutulacak. Çalışma izni SGK kaydı e devlet sistemi üzerinden alınacak.

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Sokağa çıkma izin belgesi: Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf, kapsamıyor? İnşaat işçisi...

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz.

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Sokağa çıkma izin belgesi: Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf, kapsamıyor? İnşaat işçisi...

HANGİ ÇALIŞANLAR KISITLAMADAN MUAF OLACAK?

TBMM üyeleri ve çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT) ve çalışanları ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetler ile buralarda görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,

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Sokağa çıkma izin belgesi: Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf, kapsamıyor? İnşaat işçisi...

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılaya yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,