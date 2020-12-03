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Sokağa çıkma izin belgesi: Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf, kapsamıyor? İnşaat işçisi...
Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanırken koronavirüs yeni tedbirleri kapsamında hafta içi de uygulanacak. Yeni kısıtlamalar sonrasında çalışma hayatına devam etmek isteyenler izin belgesi almanın yolunu araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge neticesinde yasaktan muaf olan meslekler açıklandı. İşte, sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf, kapsamıyor? İnşaat işçisi...
Giriş Tarihi: 03.12.2020 21:35 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 21:42
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