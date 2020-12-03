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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK burs sonuçları son dakika 2020: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi miktarı... KYK burs sonuçları son dakika 2020: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi miktarı...
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8 Kasım tarihinde burs ve kredi başvuruları sona ermişti. Kurum tarafından değerlendirmelerin sona ermesinin ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Burs başvuru sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi miktarı...
Giriş Tarihi: 03.12.2020 20:08 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 20:17
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs başvuru sonuçları arama trendlerinde ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz ay içinde başvuru işlemi sonlanan başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Sosyal medyada "başvuru sonuçları açıklandı" iddiası sonrasında sorgulamalar hız kazandı. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi miktarı
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BRS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçlar geçtiğimiz yıl, başvuruların tamamlanmasından ortalama 25 gün sonra açıklanmıştı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI İDDİASI
KYK burs sonuçlarının açıklandığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Ancak kurum üzerinden ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Yer alan iddialar sonrası Kredi ve Yurtlar Kurumu'nin Twitter hesabına çok sayıda paylaşım yapıldı.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2019
KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,
Lisansta 550 TL
Yüksek Lisansta 1.100 TL
Doktorada 1.650 TL
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.