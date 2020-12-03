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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: ALES, AÖL sınavı ertelendi mi? 2020 DUS, YÖKDİL, DİB-MBSTS, DHBT sınavı iptal mi? 2020-2021 sınav takvimi... MEB SON DAKİKA: ALES, AÖL sınavı ertelendi mi? 2020 DUS, YÖKDİL, DİB-MBSTS, DHBT sınavı iptal mi? 2020-2021 sınav takvimi...
ALES, AÖL sınavı ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5-6 Aralık tarihinde yapılacak ALES ve AÖL sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beklenen son dakika açıklaması geldi. Açıklanan yeni tedbirler sonrasında okullarda sınavlar ertelenmişti. Adaylar, ALES, "AÖL sınavı ertelendi mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 2020 DUS, YÖKDİL, DİB-MBSTS, DHBT sınavı iptal mi? 2020-2021 sınav takvimi...
Giriş Tarihi: 03.12.2020 22:26 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 22:45
ALES, AÖL sınavı ertelendi mi? 2020 DUS, YÖKDİL, DİB-MBSTS, DHBT sınavı iptal mi? Sorularının yanıtları sorgulanmaya başladı. 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek ALES/2 sınavına başvuru yapan adaylar ile 5-6 Aralık'ta gerçekleştirilmesi beklenen açık lise sınavına katılacak öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Öte yandan yakın zamanda yapılacak olan merkezi sınavlarında son durumu merak ediliyor. DUS, YÖKDİL, DİB-MBSTS, DHBT sınavı iptal mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, ALES, AÖL sınavı ertelendi mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR SINAVLAR İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?
MEB ve ÖSYM tarafından önümüzdeki tarihlerde gerçekleştirilecek sınavlar ile ilgili açıklama geldi. Buna göre, AÖL, ALES, YÖKDİL, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS, DİB MBSTS, YDUS ve DHBS sınavlarının ertelendiği duyuruldu.
ALES/2 NE ZAMAN?
Daha önce 6 Aralık'ta yapılması planlanan 2020 ALES/2 sınavı ileri bir tarihe ertelendi.
AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
Daha önce 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan AÖL 1. dönem sınavları ileri bir tarihe ertelendi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."