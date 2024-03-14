HaberlerGaleri31 Mart Yerel Seçim Anketi 2024 | O İlde AK Parti fırtınası! Yerel seçimlerde %62'lik Fark! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti...
31 Mart Yerel Seçim Anketi 2024 | O İlde AK Parti fırtınası! Yerel seçimlerde %62'lik Fark! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti...
Yerel seçimlere yaklaşırken, SONAR Araştırma Şirketi'nin kurucusu ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, 31 Mart'a dair kritik bir analiz sunuyor. Bayrakçı, İstanbul'un ilçelerine odaklanarak son durumu rakamlarla ortaya koyuyor. Anket sonuçları, İstanbul'un her bir ilçesindeki seçim dinamiklerini netleştirerek, seçmen tercihlerindeki değişimleri gözler önüne seriyor.
Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:05Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 10:38