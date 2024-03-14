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Haberler Galeri 31 Mart Yerel Seçim Anketi 2024 | O İlde AK Parti fırtınası! Yerel seçimlerde %62'lik Fark! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti...

31 Mart Yerel Seçim Anketi 2024 | O İlde AK Parti fırtınası! Yerel seçimlerde %62'lik Fark! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti...

Yerel seçimlere yaklaşırken, SONAR Araştırma Şirketi'nin kurucusu ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, 31 Mart'a dair kritik bir analiz sunuyor. Bayrakçı, İstanbul'un ilçelerine odaklanarak son durumu rakamlarla ortaya koyuyor. Anket sonuçları, İstanbul'un her bir ilçesindeki seçim dinamiklerini netleştirerek, seçmen tercihlerindeki değişimleri gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 10:38
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31 Mart Yerel Seçim Anketi 2024 | O İlde Ak Parti fırtınası! Yerel seçimlerde %62’lik Fark! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti...

Türkiye'de yerel seçimlere kısa bir süre kala SONAR Araştırma Şirketi'nin kurucusu Hakan Bayrakçı, televizyon programında programında son anket sonuçlarını paylaştı. İşte detaylar:

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31 Mart Yerel Seçim Anketi 2024 | O İlde Ak Parti fırtınası! Yerel seçimlerde %62’lik Fark! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti...

ERZURUM'DA AK PARTİ FIRTINASI

Erzurum'da, mevcut belediye başkanının %70 gibi rekor bir oy oranıyla tekrar seçilmesi bekleniyor. İYİ Parti'nin %8,8 ile ikinci, CHP'nin ise %8,6 ile üçüncü sırada yer alması öngörülüyor.

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31 Mart Yerel Seçim Anketi 2024 | O İlde Ak Parti fırtınası! Yerel seçimlerde %62’lik Fark! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti...

Aydın: Çerçioğlu Önde

Aydın'da, Özlem Çerçioğlu %50,9 oy oranıyla önde gidiyor. DEM Parti'nin %6,6 oy oranına sahip olduğu kentte, milliyetçi oyların Çerçioğlu'na kaydığı görülüyor.

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31 Mart Yerel Seçim Anketi 2024 | O İlde Ak Parti fırtınası! Yerel seçimlerde %62’lik Fark! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti...

Samsun ve Kocaeli: AK Parti'nin Öncülüğü

Samsun'da AK Parti'nin liderliği sürerken, İYİ Parti'nin %21,1 ile dikkat çekici bir oy oranına ulaştığı belirtiliyor.

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31 Mart Yerel Seçim Anketi 2024 | O İlde Ak Parti fırtınası! Yerel seçimlerde %62’lik Fark! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti...

Kocaeli'de ise AK Parti adayı Tahir Büyük Akın'ın %54,9, CHP adayı Atasoy Bilgin'in ise %29,6 oy oranına sahip olduğu ifade ediliyor.