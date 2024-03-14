31 Mart Yerel Seçim Anketi 2024 | O İlde Ak Parti fırtınası! Yerel seçimlerde %62’lik Fark! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti...

ERZURUM'DA AK PARTİ FIRTINASI

Erzurum'da, mevcut belediye başkanının %70 gibi rekor bir oy oranıyla tekrar seçilmesi bekleniyor. İYİ Parti'nin %8,8 ile ikinci, CHP'nin ise %8,6 ile üçüncü sırada yer alması öngörülüyor.