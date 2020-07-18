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Skandal örtbas! HDP'li vekilin tecavüz suçunu görmezden geldiler!

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, Halk TV, Habertürk TV, Anka Haber Ajansı, Cumhuriyet Gazetesi, BirGün Gazetesi, Karar Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Özgür Gündem, Sol Haber, Gerçek Gündem ve Bianet; HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in partisinden istifa etmesini haber yaptı ancak bir kadına tecavüzde bulunduğunu görmezden geldi. Independent Türkçe, Oda TV ve T24 adlı internet siteleri de haberlerinde; Tuma Çelik'in açıklamasına geniş yerdi, "tecavüz"de bulunduğunu ise iddia olarak bir cümle yer aldı.

Giriş Tarihi: 18.07.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 14:14
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Skandal örtbas! HDP'li vekilin tecavüz suçunu görmezden geldiler!

Aralarında Halk TV, Habertürk Televizyonu, Cumhuriyet Gazetesi ve Oda TV'nin bulunduğu gazete ve televizyonlar; Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, partisinden istifa etmesini haber yaptı ancak bir kadına tecavüzde bulunduğunu görmezden geldi.

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Skandal örtbas! HDP'li vekilin tecavüz suçunu görmezden geldiler!

TECAVÜZ SUÇUNU GÖRMEZDEN GELEN GAZETE, TELEVİZYON VE AJANS!
Halk TV, Habertürk TV, Anka Haber Ajansı, Cumhuriyet Gazetesi, BirGün Gazetesi, Karar Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Independent Türkçe, Özgür Gündem, Sol Haber Gerçek Gündem ve Bianet; HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bugün istifa ettiğini haberleştirdi.

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Skandal örtbas! HDP'li vekilin tecavüz suçunu görmezden geldiler!

Söz konusu gazete, televizyon ve ajans haberlerinde; Tuma Çelik'in 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunması ve SABAH Gazetesi'nin "HDP'de kadına şiddetten sonra tecavüz skandalı" başlıklı manşet haberinin ardından istifa etmesi görmezden gelindi.

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Skandal örtbas! HDP'li vekilin tecavüz suçunu görmezden geldiler!

INDEPENDENT TÜRKÇE, ODA TV VE T24; TUMA ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINA GENİŞ VERDİ, İDDİAYI BİR CÜMLE GEÇİŞTİRDİ!
Independent Türkçe, Oda TV ve T24 adlı internet siteleri de; haberlerinde HDP'li Tuma Çelik'in açıklamalarına geniş yer verirken, Tuma Çelik'in "tecavüz"de bulunduğunu ise iddia olarak bir cümle verdi.

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Skandal örtbas! HDP'li vekilin tecavüz suçunu görmezden geldiler!

TECAVÜZ SUÇUNU GÖRMEZDEN GELDİLER!
Halk TV: "HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti"

Habertürk TV: "HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti"