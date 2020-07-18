Skandal örtbas! HDP'li vekilin tecavüz suçunu görmezden geldiler!

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, Halk TV, Habertürk TV, Anka Haber Ajansı, Cumhuriyet Gazetesi, BirGün Gazetesi, Karar Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Özgür Gündem, Sol Haber, Gerçek Gündem ve Bianet; HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in partisinden istifa etmesini haber yaptı ancak bir kadına tecavüzde bulunduğunu görmezden geldi. Independent Türkçe, Oda TV ve T24 adlı internet siteleri de haberlerinde; Tuma Çelik'in açıklamasına geniş yerdi, "tecavüz"de bulunduğunu ise iddia olarak bir cümle yer aldı.

Giriş Tarihi: 18.07.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 14:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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