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Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihi ne zaman? 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir?

Jandarma uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı kadrosunda uzman erbaş olarak görev almak isteyen vatandaşlar, alımlar konusunda son gelişmeleri yakından takip ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihi ne zaman? 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 13:22
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Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihi ne zaman? 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir?

Jandarma uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu yıla ilişkin Jandarma uzman erbaş alımı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzman erbaş olabilmek için araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, gelecek müjdeli habere kilitlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayın programında merak edilen soruları yanıtladı. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihi ne zaman? 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...

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Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihi ne zaman? 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.

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Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihi ne zaman? 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.

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Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihi ne zaman? 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir?

c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.

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Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihi ne zaman? 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir?

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),