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Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihi ne zaman? 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir?
Jandarma uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı kadrosunda uzman erbaş olarak görev almak isteyen vatandaşlar, alımlar konusunda son gelişmeleri yakından takip ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihi ne zaman? 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 18.07.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 13:22
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