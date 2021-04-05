Skandal bildiriye karşı demokrasi dersi: Hodri Meydan! Peş peşe sert tepkiler

104 emekli amiralin demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildirisine Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Dün gündemi sarsan skandal bildiri tepkilerin hedefinde yer alırken, muhalefet partilerinin kimi demokrasinin yanında ya hiç duramadı kimi de cılız sesler çıkarabildiği için tepki gördü. Bazı muhalefet vekilleri de emekli amirallere destek verdi. Öte yandan emekli amirallerin bildirisi üzerine Twitter'da #HodriMeydan etiketi altında kısa sürede yüzbinlerce ileti atıldı. Bir vatandaş "Vesayet dönemi bitti, hâlâ anlamadınız mı?" dedi. Bir diğeri "Biz buradayız! Topunuz gelin! Nöbetteyiz" ifadelerini kullandı. İşte o tepkilerden bazıları...