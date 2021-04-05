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Skandal bildiriye karşı demokrasi dersi: Hodri Meydan! Peş peşe sert tepkiler

104 emekli amiralin demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildirisine Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Dün gündemi sarsan skandal bildiri tepkilerin hedefinde yer alırken, muhalefet partilerinin kimi demokrasinin yanında ya hiç duramadı kimi de cılız sesler çıkarabildiği için tepki gördü. Bazı muhalefet vekilleri de emekli amirallere destek verdi. Öte yandan emekli amirallerin bildirisi üzerine Twitter'da #HodriMeydan etiketi altında kısa sürede yüzbinlerce ileti atıldı. Bir vatandaş "Vesayet dönemi bitti, hâlâ anlamadınız mı?" dedi. Bir diğeri "Biz buradayız! Topunuz gelin! Nöbetteyiz" ifadelerini kullandı. İşte o tepkilerden bazıları...

Giriş Tarihi: 05.04.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 09:49
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Skandal bildiriye karşı demokrasi dersi: Hodri Meydan! Peş peşe sert tepkiler

104 emekli amiralin demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildirisine Türkiye'den tepki yağdı: Anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç. Haddinizi bilin

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Skandal bildiriye karşı demokrasi dersi: Hodri Meydan! Peş peşe sert tepkiler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Kaos simsarlığı üstlenenler, milletimizin 15 Temmuz'da darbe sevdalılarını toprağa gömdüğünü unutmasın.

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Skandal bildiriye karşı demokrasi dersi: Hodri Meydan! Peş peşe sert tepkiler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, millet iradesini ve Başkan Erdoğan'ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de TSK'ya ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar... Haddinizi bilin. Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmıştı. Göze alabilene, hodri meydan.

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Skandal bildiriye karşı demokrasi dersi: Hodri Meydan! Peş peşe sert tepkiler

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Belli ki darbe heveslilerinin beklentileri var. 15 Temmuz gecesi taşıdığı üniformanın ve makamın sorumluluğunu yerine getirmeyen birinin de altında imzası bulunduğu ve bekadan bahseden bu bildiriyi çok da dikkate almamalı.

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Skandal bildiriye karşı demokrasi dersi: Hodri Meydan! Peş peşe sert tepkiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla geçmişte taşıdıkları sıfatların, devletin ve milletin verdiği şerefin farkında olmayanların demokrasiye ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir. Sabrımızı zorlamayın.