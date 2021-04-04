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Haberler Galeri 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?

50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?

50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şimdiye dek 16 milyondan fazla vatandaşımızın aşı olduğu koronavirüs salgınında sıra 50 yaş üstü vatandaşlarımıza geliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından kademeli olarak ilerleyen aşılama programı hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?

Giriş Tarihi: 04.04.2021 18:19
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50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?
50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?

50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde 3,5 milyona yakın vatandaşımızın etkilendiği koronavirüs salgını nedeniyle aşı programı başladı. Yaş sırası ve öncelikli mesleklerin aşılama uygulaması da bu aşamada sürüyor. İşte, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?
50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?

AŞI SIRALAMASI NASIL? 50 YAŞ ÜSTÜ...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile aşı sıralaması belli oldu. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek belirlenen Kovid-19 aşısı uygulanacak meslek grupları da açıklandı.

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50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?
50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?

Buna göre, aşılamanın birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

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50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?
50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?

Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

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50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?
50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar"