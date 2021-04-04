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50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?
50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şimdiye dek 16 milyondan fazla vatandaşımızın aşı olduğu koronavirüs salgınında sıra 50 yaş üstü vatandaşlarımıza geliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından kademeli olarak ilerleyen aşılama programı hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?
Giriş Tarihi: 04.04.2021 18:19
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50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?
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50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?
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50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?
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50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?
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50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?