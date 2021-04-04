50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 51, 52, 53, 54, 55 yaşındakiler ne zaman aşılanacak?

Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor: