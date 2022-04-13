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Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi! Hangi partinin kaç üyesi var?

2023 yılında yapılacak seçimler için geri sayım başlarken, partiler seçim hazırlıklarına devam ediyor. Partililerin en önemli hedeflerinden biri ise üye sayısını artırmak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyette bulunan siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. Hangi partinin kaç üyesi var? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi üye sayıları ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.04.2022 11:46
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Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi! Hangi partinin kaç üyesi var?

2023 seçimleri yaklaşırken partilerin hazırlığı hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi! Hangi partinin kaç üyesi var?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyette bulunan siyasi partilerin üye sayısını güncelledi.

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Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi! Hangi partinin kaç üyesi var?

İŞTE PARTİ PARTİ ÜYE SAYILARI
ZAFER PARTİSİ
4 bin 3

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Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi! Hangi partinin kaç üyesi var?

TKP
4 bin 878

  • 5
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Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi! Hangi partinin kaç üyesi var?

EMEP
5 bin 256