12 Nisan 2022, Salı
Edirne'de buğday tarlaları zift altında kalmıştı! Tesisin faaliyeti durduruldu
Edirne merkeze bağlı Hasanağa köyündeki asfalt şantiyesinde havuz duvarının patlaması sonucu yaklaşık 10 dönüm alana yayılan 'bitüm' adı verilen tonlarca ziftin büyük bölümü temizlendi. Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, bölgeden alınan numunelerin TÜBİTAK'a gönderildiğini belirterek, ÇED raporu bulunmayan tesisin faaliyetlerinin durdurulduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 12.04.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 10:58
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