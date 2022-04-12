Edirne’de buğday tarlaları zift altında kalmıştı! Tesisin faaliyeti durduruldu

Çalışmalar 5 gündür devam ediyor. Araçla çalışma yapılan kısma biraz ara verildi ama işçi arkadaşlarımız manuel olarak temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Toprağın, zeminin durumuna göre araçlar girip temizlemeyi bitirecek" dedi.