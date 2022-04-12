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Edirne'de buğday tarlaları zift altında kalmıştı! Tesisin faaliyeti durduruldu

Edirne merkeze bağlı Hasanağa köyündeki asfalt şantiyesinde havuz duvarının patlaması sonucu yaklaşık 10 dönüm alana yayılan 'bitüm' adı verilen tonlarca ziftin büyük bölümü temizlendi. Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, bölgeden alınan numunelerin TÜBİTAK'a gönderildiğini belirterek, ÇED raporu bulunmayan tesisin faaliyetlerinin durdurulduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 12.04.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 10:58
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Edirne’de buğday tarlaları zift altında kalmıştı! Tesisin faaliyeti durduruldu

Hasanağa köyü yakınlarındaki asfalt şantiyesinin 5 bin tonluk fuel oil havuzunun duvarında 6 Nisan günü çökme oldu.

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Edirne’de buğday tarlaları zift altında kalmıştı! Tesisin faaliyeti durduruldu

Havuzdan sızan 'bitüm' adı verilen 1500 ton zift, çevreye yayıldı. Yaklaşık 2 kilometre dere yatağından ilerleyen zift, ekili arazilerde zarara yol açtı. İş makineleri ile yapılan çalışmayla sızıntı durduruldu.

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Edirne’de buğday tarlaları zift altında kalmıştı! Tesisin faaliyeti durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturması kapsamında ÇED raporunun olmadığı tespit edilen tesisin faaliyetleri durduruldu. Tarlalarda yürütülen temizlik çalışmalarında ise sona gelindi.

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Edirne’de buğday tarlaları zift altında kalmıştı! Tesisin faaliyeti durduruldu

'TOPRAK DURUMUNA GÖRE TEMİZLİĞİ BİTİRECEĞİZ'

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, hava şartlarından dolayı toprak yumuşadığı için makinelerle temizlik çalışmasına ara verdiklerini belirterek, "Toprağın şu an sertleşmesini bekliyoruz.

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Edirne’de buğday tarlaları zift altında kalmıştı! Tesisin faaliyeti durduruldu

Çalışmalar 5 gündür devam ediyor. Araçla çalışma yapılan kısma biraz ara verildi ama işçi arkadaşlarımız manuel olarak temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Toprağın, zeminin durumuna göre araçlar girip temizlemeyi bitirecek" dedi.