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Haberler Galeri Sivas'ta DEPREM | Sivas Gürün deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? 24 Şubat KANDİLLİ AFAD son dakika

Sivas'ta DEPREM | Sivas Gürün deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? 24 Şubat KANDİLLİ AFAD son dakika

Son dakika haberleri... Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremi hisseden vatandaşlar detaylarını öğrenmeye çalışıyor. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremden etkilenen 11 ilin dışındaki bazı şehirlerin ilçelerinde de birtakım hasarlar olduğunu belirtmişti. Onlardan birisi olan Sivas Gürün'de yaşanan deprem endişelendirdi. İşte Sivas deprem son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2023 20:51 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 20:54
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Sivas’ta DEPREM | Sivas Gürün deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? 24 Şubat KANDİLLİ AFAD son dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem meydana geldi. 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları endişelendirirken bir yandan da konuya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Niğde'nin değişik ilçelerinde, Sivas'ın Gürün ilçesinde, Kayseri'nin depremin merkez üssüne yakın ilçelerinde birtakım hasarlı binaların olduğu aktarılmıştı. Peki Sivas'ta deprem mi oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sivas’ta DEPREM | Sivas Gürün deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? 24 Şubat KANDİLLİ AFAD son dakika

SİVAS GÜRÜN DEPREM SON DAKİKA

Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2023-02-24
Saat:20:19:58 TSİ
Enlem:38.839 N
Boylam:37.378 E
Derinlik:5.3 km

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Sivas’ta DEPREM | Sivas Gürün deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? 24 Şubat KANDİLLİ AFAD son dakika

Deprem merkez üssü

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Sivas’ta DEPREM | Sivas Gürün deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? 24 Şubat KANDİLLİ AFAD son dakika

GÜRÜN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Depremden etkilenen 11 ilin dışındaki bazı şehirlerin ilçelerinde de birtakım hasarlar olduğunu belirtmişti.

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Sivas’ta DEPREM | Sivas Gürün deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? 24 Şubat KANDİLLİ AFAD son dakika

Niğde'nin değişik ilçelerinde, Sivas'ın Gürün ilçesinde, Kayseri'nin depremin merkez üssüne yakın ilçelerinde birtakım hasarlı binaların olduğunu hatırlatmıştı.