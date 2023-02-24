Sivas'ta DEPREM | Sivas Gürün deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? 24 Şubat KANDİLLİ AFAD son dakika

Son dakika haberleri... Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremi hisseden vatandaşlar detaylarını öğrenmeye çalışıyor. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremden etkilenen 11 ilin dışındaki bazı şehirlerin ilçelerinde de birtakım hasarlar olduğunu belirtmişti. Onlardan birisi olan Sivas Gürün'de yaşanan deprem endişelendirdi. İşte Sivas deprem son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.02.2023 20:51 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 20:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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