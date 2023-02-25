25 Şubat 2023, Cumartesi
Gece yarısı şoke eden olay: Ankara'da 2 bina boşaltıldı! Vatandaşların 'fore kazığı' isyanı!
Ankara'ya bağlı Mamak ilçesinde, inşaat kazısı yapılan arazinin bitişiğindeki 2 binanın da istinat duvarı çöktü. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından 34 daire tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinlerinden biri, yapılan inşaatla ilgili daha önce uyarıda bulunduklarını belirterek, "Hepimiz çoluğumuz çocuğumuz dışarıdayız. Buna izin veren nasıl şimdi koşuşturuyorsa ilk yaparken düzenli şekilde fore kazığı atacaktı. Böyle bir sorun yaşamayacaktık" dedi.
Giriş Tarihi: 25.02.2023 01:01 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 01:16
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