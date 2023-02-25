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Haberler Galeri Gece yarısı şoke eden olay: Ankara'da 2 bina boşaltıldı! Vatandaşların 'fore kazığı' isyanı!

Gece yarısı şoke eden olay: Ankara'da 2 bina boşaltıldı! Vatandaşların 'fore kazığı' isyanı!

Ankara'ya bağlı Mamak ilçesinde, inşaat kazısı yapılan arazinin bitişiğindeki 2 binanın da istinat duvarı çöktü. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından 34 daire tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinlerinden biri, yapılan inşaatla ilgili daha önce uyarıda bulunduklarını belirterek, "Hepimiz çoluğumuz çocuğumuz dışarıdayız. Buna izin veren nasıl şimdi koşuşturuyorsa ilk yaparken düzenli şekilde fore kazığı atacaktı. Böyle bir sorun yaşamayacaktık" dedi.

Giriş Tarihi: 25.02.2023 01:01 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 01:16
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Gece yarısı şoke eden olay: Ankara’da 2 bina boşaltıldı! Vatandaşların ’fore kazığı’ isyanı!

Olay, saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 874 Sokak'ta meydana geldi. 881 Sokak'ta yapılan inşaat kazısı sırasında bitişikte bulunan 7 katlı Aşılı Apartmanı ve yanındaki binanın istinat duvarı çöktü.

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Gece yarısı şoke eden olay: Ankara’da 2 bina boşaltıldı! Vatandaşların ’fore kazığı’ isyanı!

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

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Gece yarısı şoke eden olay: Ankara’da 2 bina boşaltıldı! Vatandaşların ’fore kazığı’ isyanı!

Olay yerinde inceleme yapan ekiplerce, 2 apartmanda bulunan 34 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Gece yarısı şoke eden olay: Ankara’da 2 bina boşaltıldı! Vatandaşların ’fore kazığı’ isyanı!

TEDBİR ALINMADI İDDİASI

Tahliye edilen Aşılı Apartmanı sakinlerinden Murat Orak, yapılan inşaatla ilgili daha önce uyarıda bulunduklarını belirterek, "Her önüne geleni müteahhit yaparsanız, denetim yapmazsanız, sonuç bu. Bugün bir şey olmadı ama yarın olmayacağının garantisi yok. Hepimiz çoluğumuz çocuğumuz dışarıdayız. Buna izin veren nasıl şimdi koşuşturuyorsa ilk yaparken düzenli şekilde fore kazığı atacaktı. Böyle bir sorun yaşamayacaktık" dedi.

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Gece yarısı şoke eden olay: Ankara’da 2 bina boşaltıldı! Vatandaşların ’fore kazığı’ isyanı!

'ÇOCUĞU ALDIM ZOR ÇIKTIM EVDEN'

Bina sakinlerinden Hüseyin Avcı da yapılan inşaatta fore kazığı olmadığını iddia ederek, "Oraya fore kazığı atılmadı. Mimarla görüştüm, fore kazığı atılmadan inşaat olmaması hafriyat alınmaması lazım dedi. Bu binaya 90 fore kazığı attı müteahhit. Ben evdeydim gürültüye çıktım. Gündüz çalışma oldu, akşam otururken ses duyduk, balkona çıktım baktım, kayalar patır patır kayıyor. Çocuğu aldım zor çıktım evden" ifadelerini kullandı.