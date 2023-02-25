Gece yarısı şoke eden olay: Ankara’da 2 bina boşaltıldı! Vatandaşların ’fore kazığı’ isyanı!

TEDBİR ALINMADI İDDİASI

Tahliye edilen Aşılı Apartmanı sakinlerinden Murat Orak, yapılan inşaatla ilgili daha önce uyarıda bulunduklarını belirterek, "Her önüne geleni müteahhit yaparsanız, denetim yapmazsanız, sonuç bu. Bugün bir şey olmadı ama yarın olmayacağının garantisi yok. Hepimiz çoluğumuz çocuğumuz dışarıdayız. Buna izin veren nasıl şimdi koşuşturuyorsa ilk yaparken düzenli şekilde fore kazığı atacaktı. Böyle bir sorun yaşamayacaktık" dedi.