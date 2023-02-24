Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hatay'daki Rum-Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti. Deprem nedeniyle geçmiş olsun ve taziye dileklerini ileten Erbaş, "Birlik, beraberlik içerisinde acılarımızı saracağız. Yeter ki birlik, beraberlik içerisinde hareket edelim. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.