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Haberler Galeri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hatay'daki Rum-Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hatay'daki Rum-Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti. Deprem nedeniyle geçmiş olsun ve taziye dileklerini ileten Erbaş, "Birlik, beraberlik içerisinde acılarımızı saracağız. Yeter ki birlik, beraberlik içerisinde hareket edelim. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 24.02.2023 18:55 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 18:57
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hatay’daki Rum-Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, afet bölgesi Hatay'daki temaslarının ardından Samandağ'a geçti.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hatay’daki Rum-Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret etti

Burada Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret eden Erbaş'ı kiliseye gelişinde Samandağ Rum-Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dimyan Emektaş ile papazlar Abdullah Yumurta ve Mahir Yakupoğlu karşıladı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hatay’daki Rum-Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret etti

Geçmiş olsun ve taziye dileklerini ileten Erbaş, "Birlik, beraberlik içerisinde acılarımızı saracağız. Yeter ki birlik, beraberlik içerisinde hareket edelim. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hatay’daki Rum-Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret etti

Emektaş ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hatay’daki Rum-Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret etti

Erbaş, daha sonra kilise bahçesindeki vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.