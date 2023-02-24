24 Şubat 2023, Cuma
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hatay'daki Rum-Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti. Deprem nedeniyle geçmiş olsun ve taziye dileklerini ileten Erbaş, "Birlik, beraberlik içerisinde acılarımızı saracağız. Yeter ki birlik, beraberlik içerisinde hareket edelim. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 24.02.2023 18:55 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 18:57
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