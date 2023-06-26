26 Haziran 2023, Pazartesi
Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında bayram yoğunluğu! 2 ayda 100 bin yolcu rekoru
Sivas'ta yıllardır beklenen ve 26 Nisan itibarıyla seferlerine başlayan Yüksek Hızlı Tren'de (YHT), Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Bayram öncesi seferlerin artırıldığı YHT, günde 3 bin yolcu taşıyor. İki ay önce hizmete alınan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında iki ay gibi kısa bir sürede 100 bin yolcu taşındı.
Giriş Tarihi: 26.06.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 10:48
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