Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında bayram yoğunluğu! 2 ayda 100 bin yolcu rekoru

Ankara ve Sivas arası yolcuğunu 2 saat 35 dakikaya kadar düşüren mega projenin Sivas için çok büyük bir şans olduğunu dile getiren Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, "26 Nisan'da başlayan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Trenimiz aynı yoğunlukta yolcu taşımaya devam etmektedir. Sivas Valiliğinden alınan bilgilere göre, geçen 2 ayda 100 bine yakın yolcuyu hem karşıladık hem de yolcu ettik. Bu Sivas ekonomisi ve sosyal hayatı için mutluluk verici. İnşallah Yüksek hızlı trenimizin daha çok ekonomiye katkı sağlayacak girişimlerde bulunarak trenimizden faydalanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



