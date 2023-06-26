LGS TABAN PUANLARI / YÜZDELİK DİLİMLER 2023! LGS yüzdelik dilimler açıklandı mı? İl il MEB LGS taban ve tavan puanları! Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen, İmam Hatip taban puanları...

"LGS yüzdelik dilimler belli oldu mu 2023?" sorusunun cevabı araştırma konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz bilgileri ile yayımlanacak. İşte, 2023 LGS TABAN VE TAVAN PUANLARI!