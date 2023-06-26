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Haberler Galeri LGS TABAN PUANLARI / YÜZDELİK DİLİMLER 2023! LGS yüzdelik dilimler açıklandı mı? İl il MEB LGS taban ve tavan puanları! Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen, İmam Hatip taban puanları...

LGS TABAN PUANLARI / YÜZDELİK DİLİMLER 2023! LGS yüzdelik dilimler açıklandı mı? İl il MEB LGS taban ve tavan puanları! Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen, İmam Hatip taban puanları...

LGS taban ve tavan puanları 2023! LGS tercih maratonu başlıyor. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri LGS sonuçlarının açıklanmasıyla gündemdeki yerini aldı. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler tercih sürecinde öğrenci ve velilere yol gösterici olacak. 8. sınıf öğrencileri LGS yüzdelik dilim ve kontenjan listesi hakkında sorgulamalar yapıyor. Peki, 2023 LGS taban puanları belli oldu mu? İşte MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban ve tavan puanları 2023...

Giriş Tarihi: 26.06.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 11:21
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LGS TABAN PUANLARI / YÜZDELİK DİLİMLER 2023! LGS yüzdelik dilimler açıklandı mı? İl il MEB LGS taban ve tavan puanları! Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen, İmam Hatip taban puanları...

"LGS yüzdelik dilimler belli oldu mu 2023?" sorusunun cevabı araştırma konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz bilgileri ile yayımlanacak. İşte, 2023 LGS TABAN VE TAVAN PUANLARI!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS TABAN PUANLARI / YÜZDELİK DİLİMLER 2023! LGS yüzdelik dilimler açıklandı mı? İl il MEB LGS taban ve tavan puanları! Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen, İmam Hatip taban puanları...

LGS TABAN PUANLARI 2023

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl için açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

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LGS TABAN PUANLARI / YÜZDELİK DİLİMLER 2023! LGS yüzdelik dilimler açıklandı mı? İl il MEB LGS taban ve tavan puanları! Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen, İmam Hatip taban puanları...

YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

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LGS TABAN PUANLARI / YÜZDELİK DİLİMLER 2023! LGS yüzdelik dilimler açıklandı mı? İl il MEB LGS taban ve tavan puanları! Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen, İmam Hatip taban puanları...

Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

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LGS TABAN PUANLARI / YÜZDELİK DİLİMLER 2023! LGS yüzdelik dilimler açıklandı mı? İl il MEB LGS taban ve tavan puanları! Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen, İmam Hatip taban puanları...

2023 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

4 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav sonuçları, 23 Haziran 2023 Cuma günü itibarıyla açıklandı.

Adaylar, LGS sınav sonuçlarına "sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebilir.