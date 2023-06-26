26 Haziran 2023, Pazartesi
LGS TABAN PUANLARI / YÜZDELİK DİLİMLER 2023! LGS yüzdelik dilimler açıklandı mı? İl il MEB LGS taban ve tavan puanları! Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen, İmam Hatip taban puanları...
LGS taban ve tavan puanları 2023! LGS tercih maratonu başlıyor. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri LGS sonuçlarının açıklanmasıyla gündemdeki yerini aldı. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler tercih sürecinde öğrenci ve velilere yol gösterici olacak. 8. sınıf öğrencileri LGS yüzdelik dilim ve kontenjan listesi hakkında sorgulamalar yapıyor. Peki, 2023 LGS taban puanları belli oldu mu? İşte MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban ve tavan puanları 2023...
Giriş Tarihi: 26.06.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 11:21
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