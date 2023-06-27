Göklerin operasyon şefi KAAN! İşte Milli Muharip Uçak'ın süper özelliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli teknoloji hamleleriyle savunma sanayinde dünya markası haline gelen Türkiye, parmak ısırtan teknolojisiyle Milli Muharip Uçak KAAN'ı geçtiğimiz ay hangardan çıkardı. KAAN minimüm risk altında ana hedefleri yerle bir ederken, operasyonlarda maliyeti çok daha az olan SİHA'lar ve Süper Şimşek ileri sürülecek.

Sabah Giriş Tarihi: 27.06.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 07:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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