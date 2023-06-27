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Göklerin operasyon şefi KAAN! İşte Milli Muharip Uçak'ın süper özelliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli teknoloji hamleleriyle savunma sanayinde dünya markası haline gelen Türkiye, parmak ısırtan teknolojisiyle Milli Muharip Uçak KAAN'ı geçtiğimiz ay hangardan çıkardı. KAAN minimüm risk altında ana hedefleri yerle bir ederken, operasyonlarda maliyeti çok daha az olan SİHA'lar ve Süper Şimşek ileri sürülecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 27.06.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 07:58
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Göklerin operasyon şefi KAAN! İşte Milli Muharip Uçak’ın süper özelliği

KAAN pilotunun takacağı süper teknolojik özel bir kaskla havada Milli Muharip Uçak SİHA'larla konuşacak.

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Göklerin operasyon şefi KAAN! İşte Milli Muharip Uçak’ın süper özelliği

Kol uçuşu gerçekleştirecek "mükemmel üçlü" düşmanın hava savunma sisteminin kafasını karıştıracak.

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Göklerin operasyon şefi KAAN! İşte Milli Muharip Uçak’ın süper özelliği

KAAN minimüm risk altında ana hedefleri yerle bir ederken, operasyonlarda maliyeti çok daha az olan SİHA'lar ve Süper Şimşek ileri sürülecek.

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Göklerin operasyon şefi KAAN! İşte Milli Muharip Uçak’ın süper özelliği

KAAN MİNİMUM RİSKLE İMHA EDECEK

Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'nın haberine göre İlk etapta SİHA'lar hedeflere KAAN tarafından yönlendirilecek. ANKA 3'ün görünmezlik kabiliyetinden istifade edilecek ve fırlatılacak SÜPER Şimşek hedefe yönelecek.

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Göklerin operasyon şefi KAAN! İşte Milli Muharip Uçak’ın süper özelliği

O anda yaydığı frekansla savaş uçağı gibi algılanacak. Bu sırada KAAN da asıl hedefleri minimum risk ile imha edecek.