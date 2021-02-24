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Haberler Galeri MEB son dakika: 1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılır? 5,6,7,8 ve 9, 10, 11 sınıflar...

MEB son dakika: 1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılır? 5,6,7,8 ve 9, 10, 11 sınıflar...

1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan azalma sonrasında, okulların kademeli olarak açılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarih için bilgilendirmede bulunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde son dakika açıklaması sonrasında, Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile ortaokullarının 8. sınıfları için 1 Mart'ta okullar açılacak, yüz yüze eğitim başlamasına karar verildi. İşte, 1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılır? 5,6,7,8 ve 9, 10, 11 sınıflar...

Giriş Tarihi: 24.02.2021 17:21
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MEB son dakika: 1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılır? 5,6,7,8 ve 9, 10, 11 sınıflar...

1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşı çalışmalarının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında okulların kademeli olarak açılmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Veliler ve öğrenciler uzun süredir okulların açılmasına yönelik gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, 1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılır? 5,6,7,8 ve 9, 10, 11 sınıflar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: 1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılır? 5,6,7,8 ve 9, 10, 11 sınıflar...

İLKOKULLAR 1 MART'TA YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYOR

Bakan Selçuk, "1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyiyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde, haftanın 2 günü devam edecekler. Özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak" diye konuştu.

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MEB son dakika: 1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılır? 5,6,7,8 ve 9, 10, 11 sınıflar...

8'İNCİ VE 12'İNCİ SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME 1 MART'TA BAŞLAYACAK

1 Mart tarihinde okullarımız sınav döneminde olan 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onlar��n verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleriyle bire bir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart'ta tam zamanlı olarak başlayacak ve Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar" dedi.

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MEB son dakika: 1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılır? 5,6,7,8 ve 9, 10, 11 sınıflar...

LİSE SINAVLARI MART AYINDA YAPILACAK

Bakan Selçuk, "Halihazırda devam etmekte olan destekleme yetiştirme kurslarımıza bu öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaklardır.

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MEB son dakika: 1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılır? 5,6,7,8 ve 9, 10, 11 sınıflar...

Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içermekte. Öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız elbette devamsız sayılamayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacaklar" diye konuştu.