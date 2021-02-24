MEB son dakika: 1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılır? 5,6,7,8 ve 9, 10, 11 sınıflar...

1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan azalma sonrasında, okulların kademeli olarak açılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarih için bilgilendirmede bulunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde son dakika açıklaması sonrasında, Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile ortaokullarının 8. sınıfları için 1 Mart'ta okullar açılacak, yüz yüze eğitim başlamasına karar verildi. İşte, 1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılır? 5,6,7,8 ve 9, 10, 11 sınıflar...