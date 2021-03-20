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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sinemalar açık mı? Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir'de sinema salonları açık mı? Sinemalar ne zaman açılacak? Sinemalar açık mı? Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir'de sinema salonları açık mı? Sinemalar ne zaman açılacak? Sinema salonları açık mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Bu kapsamda sinema salonlarının faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. İkinci normalleşme süreci ile birlikte gözler sinemaların açılacağı tarihe çevrildi. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, sinemalar açık mı? Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir'de sinema salonları açık mı? Sinemalar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 20.03.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 13:15
Sinema salonları açık mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Sinema salonları alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine kapatılmıştı. 'Yerinde karar' uygulamasıyla kontrollü normalleşme sürecine geçiş yapılan Türkiye'de en çok merak edilenlerden biri de sinema salonları oldu. Peki, sinemalar açık mı? Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir'de sinema salonları açık mı? Sinemalar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SİNEMA SALONLARI AÇIK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, sinema salonları yurt genelinde hizmet vermiyor. Sinemaların hangi tarihte normale döneceği ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Sinema Salonları" ile ilgili ek genelge gönderdi. Genelge ile 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart'a uzatılmıştı. Daha sonra ise alınan yeni karara göre sinemaların açılacağı tarih 1 Nisan 2021 tarihine uzatıldı.
Trabzon Valiliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbir amacıyla kapatılan sinema salonlarının açılış tarihini erteledi. Açıklamada, 1 Mart'ta açılması planlanan sinema salonlarının faaliyetlerine salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamını sağlamak ve desteklenmesi amacıyla 1 Nisan tarihine kadar ara verildiği ifade edildi.
SİNEMALAR HANGİ İLLERDE AÇILACAK?
Kırıkkale, Çorum, Yalova, Bolu, Düzce ve Erzincan'ın ardından Tunceli'de de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak.
Tunceli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, corona virüsle mücadele kapsamında sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar kapalı kalması kararı alındı.