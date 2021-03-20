Sinemalar açık mı? Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir'de sinema salonları açık mı? Sinemalar ne zaman açılacak?

Sinema salonları açık mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Bu kapsamda sinema salonlarının faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. İkinci normalleşme süreci ile birlikte gözler sinemaların açılacağı tarihe çevrildi. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, sinemalar açık mı? Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir'de sinema salonları açık mı? Sinemalar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 20.03.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 13:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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