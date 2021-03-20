İŞKUR büro memuru alımı devam ediyor! 2021 İŞKUR büro memuru şartları nelerdir? En az lise mezunu...

İŞKUR büro memuru alımları devam ediyor. İş arayan vatandaşların güncel iş ilanlarını yakından takip ediyor. Büro memuru olarak görev almak isteyen vatandaşlar, İŞKUR üzerinden ilgili ilanlara başvuru yapabilecekler. Birçok ilde KPSS şartı olmadan en az lise mezunu olmak üzere büro memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Ön lisans ve lisans mezunları için de ilanlar bulunuyor. İşte İŞKUR büro memuru başvuru şartları ve tüm detayları...

Giriş Tarihi: 20.03.2021 13:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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