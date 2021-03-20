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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR büro memuru alımı devam ediyor! 2021 İŞKUR büro memuru şartları nelerdir? En az lise mezunu... İŞKUR büro memuru alımı devam ediyor! 2021 İŞKUR büro memuru şartları nelerdir? En az lise mezunu... İŞKUR büro memuru alımları devam ediyor. İş arayan vatandaşların güncel iş ilanlarını yakından takip ediyor. Büro memuru olarak görev almak isteyen vatandaşlar, İŞKUR üzerinden ilgili ilanlara başvuru yapabilecekler. Birçok ilde KPSS şartı olmadan en az lise mezunu olmak üzere büro memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Ön lisans ve lisans mezunları için de ilanlar bulunuyor. İşte İŞKUR büro memuru başvuru şartları ve tüm detayları... Giriş Tarihi: 20.03.2021 13:53
İŞKUR büro memuru alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinde birçok sektörde iş ilanları bulunuyor. En çok dikkat çeken iş ilanları arasında ise "büro memuru" yer alıyor. Farklı illerde istihdam edilmek üzere binlerce kişilik büro memuru alımı ilanları bulunuyor. Başvuru şartları ve iş ilanlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra "İş İlanları" sayfasına tıklayın. Burada "Meslek" alanına "Büro Memuru" yazın. Ara butonuna bastıktan sonra alt tarafta büro memuru alımlarına ilişkin tüm ilanlar listelenecek. Buradan size uygun olan ilana başvuru yapabilirsiniz.
BÜRO MEMURU BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN... BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İŞKUR'dan başvuruları kabul edilen büro personeli ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
* Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,
* Sağlık probleminin olmaması,
* En az lise mezunu olmak, (ön lisans ve lisans mezunları için de ilanlar bulunuyor.)
* İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,
* Office programlarına hakim olmak,
* Güler yüzlü olmak.