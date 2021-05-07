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Haberler Galeri Sınavlar için kritik tarih... AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihleri...

Sınavlar için kritik tarih... AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihleri...

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan 2021-AÖF bahar dönemi final sınavları takvimi belli oldu. Tam kapanma sonrasında bazı sınavlar ertelenmişti. Açık öğretim öğrencileri final sınavları için gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihleri...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 17:39 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 17:39
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Sınavlar için kritik tarih... AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihleri...

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF sınav takvimi öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Mayıs ayının ilk haftasının bitmesinin ardından final sınav tarihleri merakla bekleniyor. Koronavirüs salgınından dolayı online olarak tamamlanan sınavlar öğrencileri Bahar Dönemi final sınavı hakkında meraklandırdı. İşte, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihleri...

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Sınavlar için kritik tarih... AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihleri...

AÖF SINAV TARİHLERİ BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ 2021

Bahar Dönemi Sonu Sınavı 29-30-31 Mayıs 2021 ve 05-06-07 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak.

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Sınavlar için kritik tarih... AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihleri...

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLİNE MI?

AÖF Bahar Dönemi sınavları online olarak uygulanacak.

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Sınavlar için kritik tarih... AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihleri...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

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Sınavlar için kritik tarih... AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihleri...

AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanacaktır.