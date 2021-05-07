Sınavlar için kritik tarih... AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihleri...

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan 2021-AÖF bahar dönemi final sınavları takvimi belli oldu. Tam kapanma sonrasında bazı sınavlar ertelenmişti. Açık öğretim öğrencileri final sınavları için gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihleri...