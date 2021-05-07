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Resmi tatil ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak, kaç gün olacak?
Bayram tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler resmi tatilin hangi gün başlayacağına çevrildi. Kamu personeli için bayram tatili süresinin uzatıldığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler tatilin ayın kaçında başlayacağına çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, resmi tatil ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak, kaç gün olacak? İşte cevaplar...