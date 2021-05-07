Resmi tatil ne zaman başlıyor? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'in sona ermesine kısa bir süre kaldı. Ramazan'a veda edecek olmanın hüznünü yaşayan vatandaşlar, bir yandan da bayrama ulaşmanın sevinci içinde. Bayram tatili ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, resmi tatil ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak, kaç gün olacak? İşte merak edilenler...