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Resmi tatil ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak, kaç gün olacak?

Bayram tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler resmi tatilin hangi gün başlayacağına çevrildi. Kamu personeli için bayram tatili süresinin uzatıldığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler tatilin ayın kaçında başlayacağına çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, resmi tatil ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak, kaç gün olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 17:29
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Resmi tatil ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak, kaç gün olacak?

Resmi tatil ne zaman başlıyor? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'in sona ermesine kısa bir süre kaldı. Ramazan'a veda edecek olmanın hüznünü yaşayan vatandaşlar, bir yandan da bayrama ulaşmanın sevinci içinde. Bayram tatili ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, resmi tatil ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak, kaç gün olacak? İşte merak edilenler...

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Resmi tatil ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak, kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

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Resmi tatil ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak, kaç gün olacak?

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN OLACAK?

Yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılacak. Buna göre Ramazan Bayramı tatili ve hafta sonu izni ile birleştirildiğinde 9 gün tatil yapılabilecek.

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Resmi tatil ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak, kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.

Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.

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Resmi tatil ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak, kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.