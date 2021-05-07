Okullar 10-11-12 Mayıs'ta tatil mi? Okullar bayramda kaç gün tatil olacak? MEB açıkladı...

Okullar 10-11-12 Mayıs'ta tatil mi? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek. Veliler ve öğrenciler bayramda okulların kaç gün tatil olacağını merak ediyor. İşte, okullar 10-11-12 Mayıs'ta tatil mi? Okullar bayramda kaç gün tatil olacak? MEB açıkladı...