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Okullar 10-11-12 Mayıs'ta tatil mi? Okullar bayramda kaç gün tatil olacak? MEB açıkladı...
Okullar 10-11-12 Mayıs'ta tatil mi? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek. Veliler ve öğrenciler bayramda okulların kaç gün tatil olacağını merak ediyor. İşte, okullar 10-11-12 Mayıs'ta tatil mi? Okullar bayramda kaç gün tatil olacak? MEB açıkladı...
Giriş Tarihi: 07.05.2021 18:07
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