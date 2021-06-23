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Haberler Galeri Sınav programı açıklandı! ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı?

Sınav programı açıklandı! ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı?

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından başarısız derslerden bütünleme sınavına katılacak öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihi bekliyordu. Atatürk Üniversitesi tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Bahar dönemi bütünleme sınav programının açıklandığını duyuran Atatürk Üniversitesi, sınavın ne zaman ve nasıl yapılacağını da açıkladı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2021 17:17 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 17:17
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Sınav programı açıklandı! ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı?

ATA AÖF bütünleme sınav tarihi, son günlerde sıklıkla araştırılıyor. 2020-2021 bahar dönemi bütünleme sınavına katılacak öğrenciler, sınavın hangi tarihte ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından sınav hakkında merak edilen sorular yanıtlandı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sınav programı açıklandı! ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 ATA AÖF bütünleme sınavı 28 Haziran - 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN...

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Sınav programı açıklandı! ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı?

BÜTÜNLEME SINAVI ONLINE MI OLACAK?

Bütünleme sınavının nasıl uygulanacağı konusunda açıklama geldi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından, Kovid-19 salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzlukların dikkate alındığı vurgulanan açıklamada, 2020-2021 bahar dönemi bütünleme sınavının online yapılacağı açıklandı.

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Sınav programı açıklandı! ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı?

ATA AÖF ONLINE SINAV NASIL GİRİLİR?

ATA AÖF bütünleme sınavı online sınav sistemi 28 Haziran - 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak. Öğrenciler, https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak bütünleme sınavına katılabilecekler.

Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz.

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Sınav programı açıklandı! ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı?

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.