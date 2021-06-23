23 Haziran 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
Sınav programı açıklandı! ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı?
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından başarısız derslerden bütünleme sınavına katılacak öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihi bekliyordu. Atatürk Üniversitesi tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Bahar dönemi bütünleme sınav programının açıklandığını duyuran Atatürk Üniversitesi, sınavın ne zaman ve nasıl yapılacağını da açıkladı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı?
Giriş Tarihi: 23.06.2021 17:17 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 17:17
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12