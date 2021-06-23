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Polis Akademisi son dakika: 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?

Polis alımları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen POMEM sınavlarında son gelişmeler belli oldu. 27. Dönem POMEM sürecinin tamamlanmasına kısa süre kala, bu dönemde kayıt yaptırmayı kaçıranlar ve katılamayanlar yeni dönem alımları beklemeye başladı. Bu kapsamda gözler Polsi Akademisi'nden gelecek müjdeli haberlere çevrildi. Peki, 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 15:03
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Polis Akademisi son dakika: 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?

Yeni polis alımı ne zaman yapılacak? POMEM'lere başvuru yapan adaylar belirli aşamalarını tamamladıktan sonra göreve başlıyorlar. Son olarak 27. Dönem kapsamında gerçekleştirilen POMEM sınavlarında son aşamaya gelindi. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni dönem POMEM kayıtlarına çevrildi. Peki, 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen her şey...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Polis Akademisi son dakika: 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

28. Dönem POMEM başvuru tarihi henüz açıklanmadı. POMEM'lerde YKS puanı gerektiği için 28. Dönem POMEM'lere başvuruların YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor. Başvuru takvimine ilişkin resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Polis Akademisi son dakika: 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

28. Dönem POMEM şartları henüz belli olmadı. Ancak şartların 27. Dönem POMEM başvuru şartları ile aynı olması bekleniyor. 27. Dönem POMEM şartları şu şekildeydi:

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Polis Akademisi son dakika: 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

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Polis Akademisi son dakika: 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.