23 Haziran 2021, Çarşamba
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Polis Akademisi son dakika: 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?
Polis alımları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen POMEM sınavlarında son gelişmeler belli oldu. 27. Dönem POMEM sürecinin tamamlanmasına kısa süre kala, bu dönemde kayıt yaptırmayı kaçıranlar ve katılamayanlar yeni dönem alımları beklemeye başladı. Bu kapsamda gözler Polsi Akademisi'nden gelecek müjdeli haberlere çevrildi. Peki, 2021'de yeni polis alımı yapılacak mı? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.06.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 15:03
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