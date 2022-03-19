CHP’li belediye uluslararası fuara baskın yaptı! Yabancı müşteriler neye uğradığını şaşırdı

"NE TÜRKİYE'DE NE DÜNYADA DA BÖYLE BİR UYGULAMA BUGÜNE KADAR YAŞANMAMIŞTIR"

Dünyanın hiçbir ülkesinde fuar merkezlerine bu şekilde üniformalı ekiplerle adeta baskın yapılmasının düşünülemeyeceğini belirten Avdagiç, "Ne Türkiye'de ne dünyada da böyle bir uygulama bugüne kadar yaşanmamıştır. Bu tutumu şiddetle kınıyoruz, önlemek için tüm gayreti göstereceğimizi duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.