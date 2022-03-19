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CHP'li belediye uluslararası fuara baskın yaptı! Yabancı müşteriler neye uğradığını şaşırdı
CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıtalarının, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Makine Fuarı'nda şirketlerin levha boylarını ölçümü, tabela vergisi için teftiş yapmak istemesi sebebiyle gergin anlar yaşandı. Yabancı müşterilerin oldukça korktuğu olaya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye'nin ihracatını savaş şartlarına rağmen geliştirmeye çalıştığı bu dönemde, yabancıları bin bir güçlükle fuarlarımıza getirdiğimiz dönemde özellikle yabancı ziyaretçileri rencide eden, rahatsız eden bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 19.03.2022 17:18Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 17:18