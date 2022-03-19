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96. ÖGG sınav sonuçları için geri sayım! 2022 96. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
96. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için uzun süredir sınava hazırlanan adaylar, 27 Şubat tarihinde yazılı sınava katıldılar. Toplam 48 bin 788 adayın katılım sağladığı yazılı sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. EGM tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, 96. ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 96. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...