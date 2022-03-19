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Haberler Galeri 96. ÖGG sınav sonuçları için geri sayım! 2022 96. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

96. ÖGG sınav sonuçları için geri sayım! 2022 96. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

96. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için uzun süredir sınava hazırlanan adaylar, 27 Şubat tarihinde yazılı sınava katıldılar. Toplam 48 bin 788 adayın katılım sağladığı yazılı sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. EGM tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, 96. ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 96. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 09:58
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96. ÖGG sınav sonuçları için geri sayım! 2022 96. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

96. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın belirli dönemlerde gerçekleştirdiği Özel Güvenlik Görevlisi alımları için yazılı sınav gerçekleştirildi. 96. Temel ve 72. Yenileme Eğitimi yazılı sınavı 27 Şubat'ta uygulandı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavın ardından sonuçlar heyecanla beklenmeye başlandı. Peki, 96. ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 96. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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96. ÖGG sınav sonuçları için geri sayım! 2022 96. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

96. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava katılan toplam 48 bin 788 aday sonuçlara kilitlendi. EGM'den yapılan açıklamada, 96. Temel ve 72. Yenileme Eğitimi yazılı sınav sonuçları 18 Mart 2022 tarihinde açıklanacak.

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96. ÖGG sınav sonuçları için geri sayım! 2022 96. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İTİRAZ SÜRECİ

Adaylar 21-23 Mart tarihleri arasında sınav sonuçlarına itiraz edebilecek. İtiraz sonuçları ise 23 Mart'ta duyurulacak.

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96. ÖGG sınav sonuçları için geri sayım! 2022 96. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Adayların, sınav sonuçlarını sorgulamak için T.C. kimlik numaralarını ve güvenlik kodunu sonuç sorgulama sistemine girmeleri gerekiyor.

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96. ÖGG sınav sonuçları için geri sayım! 2022 96. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.