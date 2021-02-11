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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonların gözü orada! Kabine Toplantısı bu hafta var mı? 2021 Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kısıtlamalar... Milyonların gözü orada! Kabine Toplantısı bu hafta var mı? 2021 Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kısıtlamalar... Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Kabine Toplantısı'nın tarihi merak ediliyor. İşletme sahipleri, öğrenciler, öğretmenler, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylerin merakla beklediği normalleşme süreci ile ilgili kararların verileceği kritik toplantının bu hafta yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Kabine Toplantısı bu hafta var mı? 2021 Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kısıtlamalar kalkacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 11.02.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 10:40
Kabine Toplantısı bu hafta var mı? Kısıtlamaların kalkacağı tarihi merak eden vatandaşlar, Kabine Toplantısı'nın hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, vakaların belirli sayının altına düşmesiyle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını duyurmuştu. Şimdi ise gözler kritik toplantıya çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı bu hafta var mı? 2021 Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI BU HAFTA VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, Kabine Toplantısı'nın hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek kritik toplantının takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
KISITLAMALAR İLE İLGİLİ SON AÇIKLAMALAR
Kabine Toplantısı son olarak 1 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantının ardından millete seslenen Başkan Erdoğan, toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirtti.
Uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılığı dikkate aldıklarını ifade eden Erdoğan,
"Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. Kovid-19 her şeyden tehlikeli ve önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullandı.
Her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar da yürütülecek. Yine vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz. Bu vesileyle belediyelerden ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerinden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum."
Erdoğan, yaklaşık 11 aydan bu yana sabır ve metanetle tedbirlere riayet eden herkese teşekkür etti.