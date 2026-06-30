AB ve Türkiye’nin ortak finanse ettiği proje tamam! Demiryolunda intermodal taşımacılığa yeni yol haritası
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Avrupa ile Orta Asya arasında dirençli bağlantılar kurulması kazan-kazan politikası gereği hepimiz için faydalı olacaktır" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen "Türk Demiryolu Sektöründe İntermodal Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi"nin kapanış toplantısında konuştu.
"ULAŞIM OLMADAN TİCARET OLMAZ"
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma vizyonu, demiryolu yük taşımacılığının geleceği, Avrupa Birliği ile iş birliği ve Türkiye'nin küresel ticaret koridorlarındaki rolü açısından önemli bir çalışmanın sonuçlarını değerlendirmek için bir araya geldiklerini kaydetti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Ulaştırma ve altyapı alanında attığımız her adımda şunu söylüyoruz: Ulaşım olmadan ticaret olmaz. Ticaret olmadan üretim güçlenmez. Üretim güçlenmeden de kalkınma sürdürülebilir hale gelemez. Yol, demiryolu, liman, lojistik merkez ve sınır kapısı; bunların her biri ekonominin ana damarlarıdır. Bu kapsamdan baktığımızda ulaştırma projeleri sadece fiziki yatırımlar değildir. Aynı zamanda üretimi, ihracatı, istihdamı, bölgesel kalkınmayı ve ülkeler arası iş birliğini destekleyen stratejik adımlardır."
24 YILDA 355 MİLYAR DOLAR ULAŞTIRMA VE ALTYAPI YATIRIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda 355 milyar dolar ile ulaştırma ve altyapı alanında tarihi yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Uraloğlu, "Türkiye'yi bölünmüş yollarla, otoyollarla, yüksek hızlı tren hatlarıyla, limanlarla, havalimanlarıyla, lojistik merkezlerle ve güçlü haberleşme altyapısıyla donattık. Özellikle 2002 yılından itibaren demiryollarını stratejik bir başlık altında topladık." açıklamasında bulundu.
4 BİN 164 KİLOMETRE DEMİRYOLUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Bakan Uraloğlu, 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu ağının bugün 14 bin kilometreye ulaştığına dikkati çekti. Uraloğlu, "Halihazırda bugün 4 bin 164 kilometre yapımı devam eden demiryolu ağımızdan bahsetmek isterim." şeklinde konuştu.
Uraloğlu ayrıca, 2028 yılına kadar 17 bin 287 kilometreye; 2053 yılında ise 30 bin kilometrelere yaklaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
"KORİDORLAR, ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNİN TEMEL GÜZERGAHLARIDIR"
Uraloğlu konuşmasında, son yıllarda yaşanan gelişmelerin koridorları mutlaka krizlere karşı dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi. Uraloğlu, "Ulaştırma koridorları yalnızca mal taşınan hatlar değildir. Aynı zamanda güvenliğin, diplomasinin, bölgesel kalkınmanın ve uluslararası iş birliğinin de temel güzergahlarıdır" dedi.