AB ve Türkiye’nin ortak finanse ettiği proje tamam! Demiryolunda intermodal taşımacılığa yeni yol haritası

Suudi Arabistan'dan başlayıp öncelikle Ürdün ve Suriye üzerinden gelecek olan demiryolu hattının yine Avrupa'ya gitmesi noktasında bir çalışmaları olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Çok uzun yıllardır kesintiye uğrayan karayolu taşımacılığını da geçtiğimiz aylarda Ürdün, Suriye, Arabistan üzerinden hayata geçirdiğimizi, yine aynı şekilde Irak üzerinden de özellikle hayata geçirdiğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

"Bir taraftan Orta Asya'dan, Uzak Doğu'dan çıkan Orta Koridor'u Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırırken, diğer taraftan Körfez Bölgesi'nden Kalkınma Yolu Koridoru ile beraber Basra Limanı'ndan 1.200 km demiryolu ve karayoluyla ülkemize ulaştırıp oradan da yine Avrupa'ya götürme gayreti içerisindeyiz. O noktada da yine Avrupa Birliği ile işbirliği yapmanın işimizi beraberce kolaylaştıracağını düşünüyoruz."

Karbon emisyonlarının azaltılması noktasında en pratik ve en yapılabilir ulaştırma modunun demiryolu taşımacılığı olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Biz de Türkiye'de gerek güzergâhlarımızı buna göre tespit ediyoruz gerekse de ürettiğimiz demiryolu araçlarını yine yeşil enerji ve dönüştürülebilir enerjiye yönelik üretiyoruz. Suudi Arabistan'dan başlayıp bütün Avrupa'ya kadar gidecek olan hattımızın -Suudi Arabistan muhatabımız Sayın Bakan ile de bunu istişare ettik- bütün Körfez ülkelerine de bağlanmasını, ta Umman'a kadar bağlanmasını da öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

"AVRUPA İLE ORTA ASYA ARASINDA DİRENÇLİ BAĞLANTILAR KURULMASI KAZAN-KAZAN POLİTİKASI GEREĞİ HEPİMİZ İÇİN FAYDALI OLACAKTIR"

Uraloğlu, söz konusu koridorların tam ortasında bulunan Türkiye'nin artık küresel ticarette yalnızca koridorların geçtiği bir ülke konumunda olmadığını, lojistik merkez olma noktasında, Avrupa ile yapacağı iş birlikler noktasında, bir üretim noktası olması noktasında çok ciddi bir mesafe kat ettiğini belirtti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Avrupa Birliği'nin Global Gateway stratejisi ve AB Bağlantısallık Gündemi kapsamında, Avrupa ile Orta Asya arasında güvenilir, sürdürülebilir ve dirençli bağlantılar kurulması kazan-kazan politikası gereği hepimiz için faydalı olacaktır. Hiç şüphesiz bu gündemin doğal ve stratejik bir parçası olarak Türkiye, öncelikle kendi yapması gereken yatırımları, elbette başta Avrupa Birliği'nin destekleri, kredileriyle beraber yapması noktasında çok ciddi bir mesafe kat etti. Ve bunun dışında da gerek Orta Koridor'da, gerekse de bizim güneyimizdeki koridorlarda yapılacak olan işlerde ciddi bir şekilde inisiyatif aldığını ve almaya da devam edeceğini özellikle sizlerin huzurunda ben belirtmek isterim."