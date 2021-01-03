Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 3 Ocak 2021 Winston, Camel, Lark, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları...

Sigara fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak edilen konular arasında sigaraya zam yapılıp yapılmadığı oldu. Geçtiğimiz günlere sigara ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranlarında indirim yapılmış, maktu vergi oranları ise artırılmıştı. Bu gelişmelerin ardından, 2021 yılı itibarıyla zam konusu gündeme geldi. Peki, Sigara fiyatları zamlı güncel liste açıklandı mı? 3 Ocak 2021 Winston, Camel, Lark, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel liste...

Giriş Tarihi: 03.01.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 09:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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