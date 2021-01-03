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Haberler Galeri Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 3 Ocak 2021 Winston, Camel, Lark, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları...

Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 3 Ocak 2021 Winston, Camel, Lark, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları...

Sigara fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak edilen konular arasında sigaraya zam yapılıp yapılmadığı oldu. Geçtiğimiz günlere sigara ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranlarında indirim yapılmış, maktu vergi oranları ise artırılmıştı. Bu gelişmelerin ardından, 2021 yılı itibarıyla zam konusu gündeme geldi. Peki, Sigara fiyatları zamlı güncel liste açıklandı mı? 3 Ocak 2021 Winston, Camel, Lark, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel liste...

Giriş Tarihi: 03.01.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 09:18
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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 3 Ocak 2021 Winston, Camel, Lark, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları...

Sigara fiyatları değişti mi? Sigara tiryakileri tarafından güncel sigara fiyatları araştırılıyor. 2021 yılının gelmesi ile birlikte sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel sigara fiyatları listesini araştırıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile, ÖTV oranında indirim yapıldığı, maktu vergi oranında ise artış yapıldığı bildirildi. Bu gelişmeler ile birlikte sigara zam konusu yeniden gündeme geldi. Peki, sigara fiyatları zamlı güncel liste belli oldu mu? 3 Ocak 2021 Winston, Camel, Lark, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 3 Ocak 2021 Winston, Camel, Lark, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları...

SİGARA ÖTV ORANI NE OLDU?

Resmi Gazete'de yer alan tütün ürünleri ile ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'deki karar ile yüzde 63'e düşürülürken, maktu vergi tutarlarına zam geldi.

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 3 Ocak 2021 Winston, Camel, Lark, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları...

SİGARA FİYATLARI ZAM GELDİ Mİ?

Bu düzenleme ile birlikte sigara fiyatlarında indirim ya da zam uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 3 Ocak 2021 Winston, Camel, Lark, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2021 Ocak ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 3 Ocak 2021 Winston, Camel, Lark, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları...

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL