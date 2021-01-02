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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ocak ayının sonu... MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ocak ayının sonu...
Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde öğrenciler eğitim hayatına uzaktan olarak devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ücretsiz tablet dağıtımının 3. faz çalışmalarının başladığını açıkladı. 500 bin adet tablet Ocak ayının sonuna kadar öğrencilere dağıtılmış olacak. Tabletlerin yanısıra öğrencilere 25 GB internette hediye olarak verilecek. İşte, ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ocak ayının sonu...
Giriş Tarihi: 02.01.2021 22:03
Ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrencilerin sorunsuz şekilde eğitimlerine devam etmesi için tablet dağıtımı devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtımı için son dakika açıklamalarını sürdürüyor. Bakan Selçuk, 500 bin ücretsiz tablet dağıtımının Ocak sonuna kadar sona ereceğini açıkladı. Tablet bilgisayar dağıtımı için ailelerin gelir durumu ve okul çağındaki kardeş sayısı gibi durumlar esas alınacak. İşte, ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ocak ayının sonu...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?
Bakan Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;
Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. Yarın da başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız.
Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için sosyal sorumluluk kapsamındaki desteklere ilave olarak tedarik edilen 50 bin 500 tablet bilgisayar daha 15 ile sevk edildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım süreci devam ediyor. Bu kapsamda, tablet bilgisayarlar, kontrollerin ardından hızla sevkiyat aşamasına alınıyor ve illere ulaştırılıyor.
Bu çerçevede, 15 Aralık'ta dağıtım için 15 ile doğru yola çıkan 50 bin 500 tablet bugün öğrencilere dağıtılmak üzere il müdürlükleri tarafından teslim alındı.
Bu gönderimde Adıyaman'a 2 bin 300, Batman'a 2 bin 600, Diyarbakır'a 3 bin, Gaziantep"e 3 bin, Hakkari'ye 850,