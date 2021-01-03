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İŞKUR mülakatsız işçi alımı bugün son! KPSS'siz Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alımı başvuru nasıl yapılır?
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görev yapmak üzere 29 Aralık'ta başlayan işçi alımı başvuruları bugün sona eriyor. Henüz başvurularını gerçekleştirmeyen adayların, bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Şahsen, posta veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alımı başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.01.2021 10:20
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