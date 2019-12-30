Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı…

Binlerce bekçi adayının araştırdığı bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Merakla beklenen sorunun yanıtını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında verdi! Bekçilik sınav sonuçları için tarihi açıklayan soylu POMEM alım yaşı ile ilgili de önemli bilgiler verdi. Bakan Soylu ayrıca kadın bekçi alımının yapılmayacağını da belirti. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar eleme sürecinde yazılı sınavın ardından fiziksel sınavlara girmiş son olarak da sözlü mülakatlara katılmıştı. Bekçilik mülakat sonuçlarının yaklaşık 2 aydır açıklanması bekleniyordu.