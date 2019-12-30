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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı…

Binlerce bekçi adayının araştırdığı bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Merakla beklenen sorunun yanıtını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında verdi! Bekçilik sınav sonuçları için tarihi açıklayan soylu POMEM alım yaşı ile ilgili de önemli bilgiler verdi. Bakan Soylu ayrıca kadın bekçi alımının yapılmayacağını da belirti. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar eleme sürecinde yazılı sınavın ardından fiziksel sınavlara girmiş son olarak da sözlü mülakatlara katılmıştı. Bekçilik mülakat sonuçlarının yaklaşık 2 aydır açıklanması bekleniyordu.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 01:01 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 01:03
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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı…

2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat sınavına giren binlerce bekçi adayının aylardır beklediği sorunun yanıtı geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna açıklık getirdi. Bekçi olmak için 180 binin üzerinde kişinin başvuru yaptığını ve uzun bir eleme sürecinin olduğunu belirten Bakan Soylu, bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklanma tarihi hakkında bilgiler verdi. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı!

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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı…

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Soylu, bekçi alımlarıyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı…

"Bunun sorumlusu ben değilim. Bunun nedeni müracaat sayısının fazla olması. Spor, sağlık, yazılı ve sözlü mülakatlar oluyor. Bütün bunlara 180 binin üzerinde insan giriyor. Bunun her birisi 2,5 aylık zaman dilimi. Bir hafta içerisinde açıklanacak."

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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı…

Böylelikle bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanma tarihi hakkında bilgiler kesinleşti. Yılbaşı tatilinin araya girmesi nedeniyle, 2 ya da 3 Ocak günü bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanacağını tahmin edebiliriz.

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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı…

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.