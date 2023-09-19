Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu kaçak villayı bitiriyor İBB üç maymunu oynuyor! Resmen yeniden inşa etmiş

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Sarıyer'de Boğaz manzaralı villasındaki kaçak inşaat çalışması tam gaz devam ediyor. Mahiroğlu'nun kaçak villasını adeta sil baştan yeniden yaptığı ortaya çıktı. Mühürlenen villa ile ilgili 1 Eylül'de yapılan incelemede bulunan yetkililerin çektiği fotoğraf kareleri ortaya çıktı. Fotoğraflarda, bazı bölümleri yıkılmış villanın çelik konstrüksiyonla çevrildiği net şekilde görülüyor. Daha önce vurulan çifte mührü yasadışı söktüğü belirlenen Mahiroğlu'na yönelik İBB ise tüm resmi yazılara rağmen üç maymunu oynamaya devam ediyor.

Sabah Giriş Tarihi: 19.09.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 06:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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