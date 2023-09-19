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Haberler Galeri Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu kaçak villayı bitiriyor İBB üç maymunu oynuyor! Resmen yeniden inşa etmiş

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu kaçak villayı bitiriyor İBB üç maymunu oynuyor! Resmen yeniden inşa etmiş

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Sarıyer'de Boğaz manzaralı villasındaki kaçak inşaat çalışması tam gaz devam ediyor. Mahiroğlu'nun kaçak villasını adeta sil baştan yeniden yaptığı ortaya çıktı. Mühürlenen villa ile ilgili 1 Eylül'de yapılan incelemede bulunan yetkililerin çektiği fotoğraf kareleri ortaya çıktı. Fotoğraflarda, bazı bölümleri yıkılmış villanın çelik konstrüksiyonla çevrildiği net şekilde görülüyor. Daha önce vurulan çifte mührü yasadışı söktüğü belirlenen Mahiroğlu'na yönelik İBB ise tüm resmi yazılara rağmen üç maymunu oynamaya devam ediyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.09.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 06:58
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Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu kaçak villayı bitiriyor İBB üç maymunu oynuyor! Resmen yeniden inşa etmiş

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu, Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi İsak Sokak'taki Boğaz manzaralı villasında kaçak yapılaşmaya hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu kaçak villayı bitiriyor İBB üç maymunu oynuyor! Resmen yeniden inşa etmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün tüm ihbarlara ve yazılı bildirimlere rağmen kılını kıpırdatmadığı Boğaziçi Öngörünümüne sahip villada beyaz tahta perde ardından tüm çalışmalar sürüyor.

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Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu kaçak villayı bitiriyor İBB üç maymunu oynuyor! Resmen yeniden inşa etmiş

Villanın son halini görüntülenirken, villada 1 Eylül'de rutin denetimlerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin talep etmesine karşı Cafer Mahiroğlu inşaat yapılacağına yönelik herhangi bir izin ve ruhsat belgesi sunamadı.

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Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu kaçak villayı bitiriyor İBB üç maymunu oynuyor! Resmen yeniden inşa etmiş

Bunun üzerine ekipler, Mahiroğlu'na ait villada kaçak yapılaşmanın devam ettiğini tutanak altına aldı.

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Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu kaçak villayı bitiriyor İBB üç maymunu oynuyor! Resmen yeniden inşa etmiş

Bu bağlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce konunun ivedilikle incelenerek inşa faaliyetlerin durdurulması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne yazı yazıldı.