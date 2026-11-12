Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detay ortaya çıktı: 21 Kasım'da nişanlanacaklardı! Sevgilisi o geceyi anlattı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Dr. Pelin Pınar'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda 21 Kasım'da nişanlanmaya hazırlanan genç doktorun erkek arkadaşı, olay gecesi yaşananları polis ifadesinde anlattı. İşte detaylar...
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan hekim olarak görev yapan genç doktorun, 21 Kasım'da erkek arkadaşıyla nişanlanmaya hazırlandığı detayı ortaya çıktı.
Olay, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar, 8'inci kattaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç doktorun hayatını kaybettiği belirlendi. Pınar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KISA SÜRE ÖNCE BEBEĞİNİ KAYBETTİĞİNİ İDDİA ETTİ
Sabah'ta yer alan habere göre, olay sırasında evde bulunan erkek arkadaşı Nebi Ö. (28), polis ekiplerine verdiği ifadede tuvalette olduğu sırada bağırma ve düşme sesi duyduğunu söyledi. Pınar'ın nasıl düştüğünü bilmediğini belirten Nebi Ö., genç doktorun olaydan 4-5 gün önce düşük yaptığını ve sonrasında psikolojik sorunlar yaşadığını öne sürdü.
21 KASIM'DA NİŞANLANACAKLARDI
Nebi Ö., ifadesinde olay günü yaşananları da ayrıntılı şekilde anlattı. Çiftin nişan hazırlığı yaptığını belirten erkek arkadaş, olay günü Kuyumcukent'e giderek nişan için altın ve kolye aldıklarını söyledi.
Nebi Ö. ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Olay günü Kuyumcukent'e gerekli şeyleri almak için gezmeye gittik çünkü ayın 21'inde nişanımız vardı. Buradan altın ve kolye aldık. Eve geldiğimde ben kendi halimde takılıyordum, Pelin de kendi odasında takılıyordu. Daha sonra Pelin salona geldiğinde alkol içmeye başladı. 23.40 sıralarında oyunu kapatarak 'Uyuyalım' dedim. Pelin yanıma gelerek bebeği düşürmesinden dolayı çok kötü olduğunu anlattı ve ağlamaya başladı. Ben de kendisini teselli etmeye çalıştım."
"YERDE YATAN KARANLIK CESEDİ GÖRDÜM"
Olay sırasında tuvalette olduğunu söyleyen Nebi Ö., duyduğu sesin ardından balkona çıktığını ve aşağı baktığında Pelin Pınar'ı yerde gördüğünü ifade etti.
Nebi Ö. olay anını şöyle anlattı: "Ben lavaboya gideceğimi söyledim. Lavaboya gidip klozetin kapağını açıp oturduğum esnada dışarıdan güm diye bir ses geldi ve ardından çığlık sesi geldi. Ben de hemen tuvaletten çıkıp balkona baktım. Aşağıya baktığımda yerde yatan karanlık cesedi gördüm. Gece vakti olduğu için yukarıdan tam olarak seçemedim. Pelin olduğunu anladım. Ardından hemen aşağıya indim. Aşağıya inmeden önce merdivenlerden indiğim esnada 112 ve site güvenliğini aradım, evin adresini tarif ettim. Daha sonra ambulans geldi. Olay yerine ekip gelip incelemeler yaptılar."
Dr. Pelin Pınar'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.