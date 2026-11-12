Olay, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar, 8'inci kattaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç doktorun hayatını kaybettiği belirlendi. Pınar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KISA SÜRE ÖNCE BEBEĞİNİ KAYBETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre, olay sırasında evde bulunan erkek arkadaşı Nebi Ö. (28), polis ekiplerine verdiği ifadede tuvalette olduğu sırada bağırma ve düşme sesi duyduğunu söyledi. Pınar'ın nasıl düştüğünü bilmediğini belirten Nebi Ö., genç doktorun olaydan 4-5 gün önce düşük yaptığını ve sonrasında psikolojik sorunlar yaşadığını öne sürdü.

21 KASIM'DA NİŞANLANACAKLARDI



Nebi Ö., ifadesinde olay günü yaşananları da ayrıntılı şekilde anlattı. Çiftin nişan hazırlığı yaptığını belirten erkek arkadaş, olay günü Kuyumcukent'e giderek nişan için altın ve kolye aldıklarını söyledi.

Nebi Ö. ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Olay günü Kuyumcukent'e gerekli şeyleri almak için gezmeye gittik çünkü ayın 21'inde nişanımız vardı. Buradan altın ve kolye aldık. Eve geldiğimde ben kendi halimde takılıyordum, Pelin de kendi odasında takılıyordu. Daha sonra Pelin salona geldiğinde alkol içmeye başladı. 23.40 sıralarında oyunu kapatarak 'Uyuyalım' dedim. Pelin yanıma gelerek bebeği düşürmesinden dolayı çok kötü olduğunu anlattı ve ağlamaya başladı. Ben de kendisini teselli etmeye çalıştım."