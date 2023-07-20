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Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

Yaz aylarında sorfamızdan eksik etmediğimiz o besin meğer çok zararlıymış! Sağlıklı beslenme öneriyle dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıklara devetiye çıkaran besinleri tek tek sıraladı. Yaz aylarında serinlemek için tüketilen bu 2 meyve, şeker hastalığından karaciğer yağlanmasına kadar birçok hastalığı tetikliyor. İşte, ünlü kalp ve iç hastalıkları uzmanı Karatay'dan sağlıklı yaşam önerileri...

Giriş Tarihi: 20.07.2023 19:14
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Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

İç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, dikkat çeken açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oluyor. Karatay, yaz meyvelerindeki tehlikenin sanılandan çok daha büyük olduğunu söyleyerek, karaciğer yağlanmasının sebebi olan meyveleri tek tek saydı. İşte, sıcaklarda en fazla tükettiğimiz o iki besin...

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Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

YAZ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ ANCAK...

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklamayla karpuz ve kavun hakkında uyarılarda bulundu.

Karatay "Ben karpuz diyeti falan bilmem kardeşim. Ama karpuz, kavun trigliserid dediğimiz tehlikeli yağları yükseltiyor, kanınızda ürik asidi yükseltiyor."

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Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

Hastaların durumuna göre konuşuyorum. Ama tabii ki kurtlu elma yiyin diyorum. Tarım zehirleriyle yıkanmış meyvelere dokunmayın diyorum. Kavun, karpuz sıvı şekerdir.

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Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

EN SAĞLIKLI MEYVE...

Şekeriniz varsa, gut hastasıysanız, daha da yükseltiyor ve karaciğerinizi, göbeğinizi, gırtlağınızı her yerinizi yağlandırıyorsunuz. En sağlıklı meyve kurtlu elma, zeytindir."

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Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

Canan Karatay'ın konuşmasından satır başları şu şekildeydi:

Üzüm, incir, karpuz ve kavun ürik asiti en yükselten, şeker dengesini en çok bozan meyvelerdir.

Kalp krizinin sebebi ürik asit yüksekliğidir, ürik asiti yükselten meyveler ise kavun ve karpuzdur.

Şimdiki kavun ve karpuzların genetiğiyle oynandığı için ürik asiti yükseltir.

İçerisindeki yüksek fruktoz nedeniyle karaciğeri yağlandırır. Kalp krizi ve felç sebebi kolesterol değil, ürik asit yüksekliğidir.

Ürik asitinize ve trigliseridinize baktırın. Yalnızca kavun ve karpuz değil; pekmez, bal, gazlı içecekler ve alkol de ürik asiti yükseltir.

Özellikle beyaz duta çok dikkat edilmeli. Koyu renkli meyveler, mürdüm eriği gibi meyveler tercih edilebilir.