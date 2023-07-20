Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

Canan Karatay'ın konuşmasından satır başları şu şekildeydi:

Üzüm, incir, karpuz ve kavun ürik asiti en yükselten, şeker dengesini en çok bozan meyvelerdir.

Kalp krizinin sebebi ürik asit yüksekliğidir, ürik asiti yükselten meyveler ise kavun ve karpuzdur.

Şimdiki kavun ve karpuzların genetiğiyle oynandığı için ürik asiti yükseltir.

İçerisindeki yüksek fruktoz nedeniyle karaciğeri yağlandırır. Kalp krizi ve felç sebebi kolesterol değil, ürik asit yüksekliğidir.

Ürik asitinize ve trigliseridinize baktırın. Yalnızca kavun ve karpuz değil; pekmez, bal, gazlı içecekler ve alkol de ürik asiti yükseltir.

Özellikle beyaz duta çok dikkat edilmeli. Koyu renkli meyveler, mürdüm eriği gibi meyveler tercih edilebilir.