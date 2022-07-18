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Haberler Galeri AÖL 3. dönem sınav tarihi: 2022 açık öğretim lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL 3. dönem sınavı online mı?

AÖL 3. dönem sınav tarihi: 2022 açık öğretim lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL 3. dönem sınavı online mı?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık lisede eğitimini sürdüren ve mezun olmayı hedefleyen öğrenciler 3. dönem sınavına katılacak. Kredi notunu yükseltmek isteyen öğrencilerin de katılım sağlayacağı üçüncü dönem sınavları için tarih belli oldu. Sınava ilişkin tüm detaylar açıklandı. Peki, 2022 açık öğretim lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL 3. dönem sınavı online mı? İşte AÖL 3. dönem sınav tarihi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 15:34
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AÖL 3. dönem sınav tarihi: 2022 açık öğretim lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL 3. dönem sınavı online mı?

AÖL 3. dönem sınav tarihi, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 3. dönem sınavları için hazırlıklar başladı. Söz konusu sınavlar için kayıt yaptıran öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihlerini bekliyor. MEB tarafından açık lise 3. dönem sınavına ilişkin detaylar duyuruldu. Peki, 2022 açık öğretim lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL 3. dönem sınavı online mı? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL 3. dönem sınav tarihi: 2022 açık öğretim lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL 3. dönem sınavı online mı?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI?

AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.

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AÖL 3. dönem sınav tarihi: 2022 açık öğretim lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL 3. dönem sınavı online mı?

AÖL ONLINE SINAV HAKKINDA

* Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

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AÖL 3. dönem sınav tarihi: 2022 açık öğretim lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL 3. dönem sınavı online mı?

* Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

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AÖL 3. dönem sınav tarihi: 2022 açık öğretim lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL 3. dönem sınavı online mı?

* Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.