18 Temmuz 2022, Pazartesi
AÖL 3. dönem sınav tarihi: 2022 açık öğretim lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL 3. dönem sınavı online mı?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık lisede eğitimini sürdüren ve mezun olmayı hedefleyen öğrenciler 3. dönem sınavına katılacak. Kredi notunu yükseltmek isteyen öğrencilerin de katılım sağlayacağı üçüncü dönem sınavları için tarih belli oldu. Sınava ilişkin tüm detaylar açıklandı. Peki, 2022 açık öğretim lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL 3. dönem sınavı online mı? İşte AÖL 3. dönem sınav tarihi...
Giriş Tarihi: 18.07.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 15:34
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