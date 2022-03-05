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SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan sağlık hizmetinden yararlanamayacak! e-Devlet'ten hemen kontrol edin

SGK'dan sağlık hizmetinden yararlanabilmek için son dakika uyarısı geldi. Sigortalı çalışırken ödenen primler sayesinde SGK tarafından sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanan vatandaşların, sağlık hizmetlerine erişimde bir sorun yaşamaması için adres bilgilerinin kontrol edilip güncellenmesi gerektiği açıklandı. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 11:48
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SGK’dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan sağlık hizmetinden yararlanamayacak! e-Devlet’ten hemen kontrol edin

Hastaneye gittiğinizde sağlık hizmetinden faydalanabilmek ve sağlık hizmetlerine erişimde bir sorun yaşamaması için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan son dakika uyarısı geldi. SGK'nın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için Türkiye'de ikamet zorunluluğu bulunuyor. e-Devlet'ten hemen kontrol ederek adres bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. İşte konu hakkında merak edilenler...

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SGK’dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan sağlık hizmetinden yararlanamayacak! e-Devlet’ten hemen kontrol edin

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, kişilerin SGK'nın hizmetlerinden yararlanabilmesi için Türkiye'de ikamet zorunluluğu bulunduğu anımsatıldı.

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SGK’dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan sağlık hizmetinden yararlanamayacak! e-Devlet’ten hemen kontrol edin

SGK'dan vatandaşlara adres bilgilerinin kontrol edilip, gerekli durumda güncellenmesi gerektiği uyarısı geldi.

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SGK’dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan sağlık hizmetinden yararlanamayacak! e-Devlet’ten hemen kontrol edin

Güncelleme yapmayanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

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SGK’dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan sağlık hizmetinden yararlanamayacak! e-Devlet’ten hemen kontrol edin

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Türkiye'de ikamet etme şartı bulunuyor.