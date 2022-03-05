SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan sağlık hizmetinden yararlanamayacak! e-Devlet'ten hemen kontrol edin

SGK'dan sağlık hizmetinden yararlanabilmek için son dakika uyarısı geldi. Sigortalı çalışırken ödenen primler sayesinde SGK tarafından sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanan vatandaşların, sağlık hizmetlerine erişimde bir sorun yaşamaması için adres bilgilerinin kontrol edilip güncellenmesi gerektiği açıklandı. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.03.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 11:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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