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YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? Üniversite sınavına katılacaklar dikkat!
YKS başvuru son gün ne zaman? ÖSYM tarafından uygulanan YKS için başvuru süreci devam ederken, gözler başvuruların biteceği tarihe çevrildi. Henüz başvuru yapamayan vatandaşlar, son başvuru tarihini araştırmaya başladı. Üniversite sınavına ilişkin merak edilen tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...