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YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? Üniversite sınavına katılacaklar dikkat!

YKS başvuru son gün ne zaman? ÖSYM tarafından uygulanan YKS için başvuru süreci devam ederken, gözler başvuruların biteceği tarihe çevrildi. Henüz başvuru yapamayan vatandaşlar, son başvuru tarihini araştırmaya başladı. Üniversite sınavına ilişkin merak edilen tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 12:16
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YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? Üniversite sınavına katılacaklar dikkat!

YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında gerçekleştirilen üniversiteye giriş sınavına geri sayım başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa süre kala sınav hakkında bazı sorular gündeme geldi. Başvuruların biteceği tarih merak edilirken, sınavın yapılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? Üniversite sınavına katılacaklar dikkat!

2022 YKS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

11 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 7 Mart Pazartesi günü sona erecek. Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

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YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? Üniversite sınavına katılacaklar dikkat!

YKS SINAV ÜCRETİ SON ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

Ücret ödeme için son gün 8 Mart 2022 olarak belirlendi. YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 115 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacak:

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YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? Üniversite sınavına katılacaklar dikkat!

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

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YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? Üniversite sınavına katılacaklar dikkat!

* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* İş Bankası'nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)