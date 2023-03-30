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Haberler Galeri SGK çalışanları ne kadar mesai ücreti alacak? Fazla mesai ücreti kaç TL oldu? 2023 SGK ÇALIŞMA SAATLERİ

SGK çalışanları ne kadar mesai ücreti alacak? Fazla mesai ücreti kaç TL oldu? 2023 SGK ÇALIŞMA SAATLERİ

Son dakika açıklamasına göre; SGK'da mesai saatlerinin uzatıldığı öğrenildi. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvuruları başladı. EYT başvurularındaki yoğunluk nedeniyle SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı. Peki SGK çalışanlarına fazla mesai ücreti ne kadar, kaç TL? İşte SGK mesai ücreti ve 2023 çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 30.03.2023 22:59 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 22:59
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SGK çalışanları ne kadar mesai ücreti alacak? Fazla mesai ücreti kaç TL oldu? 2023 SGK ÇALIŞMA SAATLERİ

Son dakika: EYT emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için harekete geçildi. SGK çalışanlarının fazla mesai ücretlerine ek zam yapıldı.Son dakika açıklamasının ardından, "SGK fazla mesai ücreti ne kadar, kaç TL?"sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı.Peki SGK fazla mesai ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 SGK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

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SGK çalışanları ne kadar mesai ücreti alacak? Fazla mesai ücreti kaç TL oldu? 2023 SGK ÇALIŞMA SAATLERİ

SGK ÇALIŞANLARININ MESAİ ÜCRETLERİ YÜKSELDİ!

EYT başvurularındaki yoğunluk nedeniyle SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı.

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SGK çalışanları ne kadar mesai ücreti alacak? Fazla mesai ücreti kaç TL oldu? 2023 SGK ÇALIŞMA SAATLERİ

SGK çalışanları Nisan - Haziran döneminde saat başına 54 TL fazla mesai ücreti alacak.

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SGK çalışanları ne kadar mesai ücreti alacak? Fazla mesai ücreti kaç TL oldu? 2023 SGK ÇALIŞMA SAATLERİ

Düzenlemeyle SGK çalışanları, 3 ay süreyle bütçede belirlenen fazla mesai ücretinin 10 katı kadar fazla mesai ücreti alabilecek.

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SGK çalışanları ne kadar mesai ücreti alacak? Fazla mesai ücreti kaç TL oldu? 2023 SGK ÇALIŞMA SAATLERİ

Böylece 100 saat fazla mesai süresini dolduran bir çalışanın aylık fazla mesai ücreti 5400 lirayı bulacak.