SGK çalışanları ne kadar mesai ücreti alacak? Fazla mesai ücreti kaç TL oldu? 2023 SGK ÇALIŞMA SAATLERİ

Son dakika açıklamasına göre; SGK'da mesai saatlerinin uzatıldığı öğrenildi. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvuruları başladı. EYT başvurularındaki yoğunluk nedeniyle SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı. Peki SGK çalışanlarına fazla mesai ücreti ne kadar, kaç TL? İşte SGK mesai ücreti ve 2023 çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 30.03.2023 22:59 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 22:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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