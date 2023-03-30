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Haberler Galeri ÇAYKUR 1365 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI 2023 | ÇAYKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

ÇAYKUR 1365 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI 2023 | ÇAYKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

"ÇAYKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır?" sorusu araştırılmaya başlandı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 49 fabrikada çalıştırılmak üzere bu yıl 1.365 mevsimlik işçi alınacağı ilan edildi.Duyurulan ilanın ardından talep edilen işçi sayısı, aranan özellikler ve başvuru noktaları açıklandı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarda çalışacak 1365 kişi için başvuru süreci başlamış oldu. Peki, "ÇAYKUR işçi alımı başvurusu şartları nelerdir?" İşte, İŞKUR personel alımı başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 30.03.2023 21:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 21:16
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ÇAYKUR 1365 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI 2023 | ÇAYKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

ÇAYKUR işçi alımı başvurusu hakkında detaylar, araştırılmaya devam ediyor. Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1365 personel alımı yapılacağı duyuruldu. ÇAYKUR personel alımı için için gerçekleşecek kuralar ise noter huzurunda düzenlenecek. Peki, ÇAYKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, İŞKUR başvuru ekranı!

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ÇAYKUR 1365 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI 2023 | ÇAYKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

ÇAYKUR 1.365 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çaykur 1.365 mevsimlik işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak başvurularını yapabilecek. Başvurular için ikamatgah şartı aranırken işe başlayacak olan mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunuıyor.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÇAYKUR 1365 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI 2023 | ÇAYKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

ÇAYKUR 1.365 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çaykur 1.365 sürekli işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından 14 Nisan Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda kura çekilecek

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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ÇAYKUR 1365 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI 2023 | ÇAYKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Çaykur genel müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ikizdere ve çamlıhemşin çay fabrikalarının bu yıl üretime başlayacağı belirtildi.

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ÇAYKUR 1365 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI 2023 | ÇAYKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Bunlarla fabrika sayılarının 49'a yükseldiği ifade edilen açıklamada, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacağı aktarıldı.