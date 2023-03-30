ÇAYKUR 1365 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI 2023 | ÇAYKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

"ÇAYKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır?" sorusu araştırılmaya başlandı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 49 fabrikada çalıştırılmak üzere bu yıl 1.365 mevsimlik işçi alınacağı ilan edildi.Duyurulan ilanın ardından talep edilen işçi sayısı, aranan özellikler ve başvuru noktaları açıklandı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarda çalışacak 1365 kişi için başvuru süreci başlamış oldu. Peki, "ÇAYKUR işçi alımı başvurusu şartları nelerdir?" İşte, İŞKUR personel alımı başvuru ekranı!