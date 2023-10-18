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Dualar Gazze'de hayatını kaybedenler için! Hain saldırılarda yaşamını yitirenler için 81 ilde sela okundu
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, işgalci İsrail'in Filistin'de yaptığı hain saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde selaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu. Bunun üzerine tüm Türkiye'de öğle namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardında hayatını kaybeden Müslümanlar için dualar edildi.
Giriş Tarihi: 18.10.2023 13:45Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 14:43