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Dualar Gazze'de hayatını kaybedenler için! Hain saldırılarda yaşamını yitirenler için 81 ilde sela okundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, işgalci İsrail'in Filistin'de yaptığı hain saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde selaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu. Bunun üzerine tüm Türkiye'de öğle namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardında hayatını kaybeden Müslümanlar için dualar edildi.

Giriş Tarihi: 18.10.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 14:43
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Dualar Gazze’de hayatını kaybedenler için! Hain saldırılarda yaşamını yitirenler için 81 ilde sela okundu

İşgalci İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için Türkiye genelindeki camilerde sela okundu. Öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Dualar Gazze’de hayatını kaybedenler için! Hain saldırılarda yaşamını yitirenler için 81 ilde sela okundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

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Dualar Gazze’de hayatını kaybedenler için! Hain saldırılarda yaşamını yitirenler için 81 ilde sela okundu

Erbaş, "Son 1 haftadır İsrail'in, Filistin üzerinde yapmış olduğu katliam, soykırım, dünyanın gözü önünde yapılıyor ve ne yazık ki insan olduğunu söyleyen bazı kimseler, bazı ülkeler bunu destekliyor" dedi.



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Dualar Gazze’de hayatını kaybedenler için! Hain saldırılarda yaşamını yitirenler için 81 ilde sela okundu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Gazze'de hastaneye düzenlenen bombalı saldırı sonrası, İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için yurt genelinde gıyabi cenaze namazları kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğlen namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

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Dualar Gazze’de hayatını kaybedenler için! Hain saldırılarda yaşamını yitirenler için 81 ilde sela okundu

Namaz öncesi cemaate hitap eden Erbaş, Peygamberler diyarı Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Filistin topraklarında 70 yıldır büyük bir zulüm işlendiğini belirterek, "İnsanlık tarihinin görmediği derecede, bebekler katledilmekte, kadın, çocuk demeden, masum insan demeden, zalim işgalci İsrail tarafından katledilmekte.