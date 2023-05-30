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Haberler Galeri Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu hayatı ve Kariyeri...

Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu hayatı ve Kariyeri...

Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu eşi kimdir? Hayatı ve kariyeri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 10:56
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Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli Güvenlik Kurulu MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu eşi kimdir? Hayatı ve Kariyeri...

Seyfullah Hacımüftüoğlu'na ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Vatandaşlar "Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorusunun cevabını aratıyor. Peki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu eşi kimdir? İşte detaylar...

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Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli Güvenlik Kurulu MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu eşi kimdir? Hayatı ve Kariyeri...

SEYFULLAH HACIMÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Seyfullah Hacımüftüoğlu (2 Şubat 1960) Türk bürokrat. Mevcut Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri.

1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

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Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli Güvenlik Kurulu MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu eşi kimdir? Hayatı ve Kariyeri...

Taraklı, Şemdinli, Doğanyurt, Ceylanpınar, Serinhisar, Akhisar kaymakamlıkları, Devlet Personel Başkanlığı başkan yardımcılığı, 2007-2009 yılları arasında Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

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Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli Güvenlik Kurulu MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu eşi kimdir? Hayatı ve Kariyeri...

29 Ağustos 2009 tarih ve 2009/15395 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize Valisi olmuştur. 19 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'te yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atandı.

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Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli Güvenlik Kurulu MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu eşi kimdir? Hayatı ve Kariyeri...

26 Eylül 2014 tarihinde Millî Güvenlik Kurulu genel sekreterliğine atandı. İki çocuk babasıdır.