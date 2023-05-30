Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu hayatı ve Kariyeri...

Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu eşi kimdir? Hayatı ve kariyeri...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 10:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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