AFET Bakanlığı nedir, kuruluyor mu, ne zaman? Afet Bakanı kim olacak, belli oldu mu? AFAD kime bağlı olacak?

AFET BAKANLIĞI KURULUYOR MU?

Başkan Erdoğan, 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programında gündeme dair önemli açıklamalar yaparak, Afet Bakanlığı ile ilgili şu şekilde konuştu:

"Sinan Bey ile aramızda bu tür bir pazarlık olmadı (Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı). Böyle bir talep kesinlikle söz konusu olmadığı gibi bütün mesele Afet Bakanlığı'nın kurulması gibi bir tespiti var. Biz de bir AFAD var ama bu bir bakanlık değil. Bunu bir bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir durum söz konusu. Bunlar üzerinde düşünülebilecek konular. Bunlar birer ilke olarak hep üzerinde durulabilir. Bu bir AFAD olarak değil de bir bakanlık olarak gündeme gelebilir."