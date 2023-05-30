30 Mayıs 2023, Salı
AFET Bakanlığı nedir, kuruluyor mu, ne zaman? Afet Bakanı kim olacak, belli oldu mu? AFAD kime bağlı olacak?
Başkan Erdoğan'ın Afet Bakanlığı'nın kurulabileceğine ilişkin açıklamalarının ardından vatandaşlar "Afet Bakanlığı mı kuruluyor?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Ülkemizin bir deprem bölgesi olması sebebiyle afet yönetimine ilişkin gelişmeler son derece önem arz ediyor. Peki Afet Bakanlığı nedir, kuruluyor mu, ne zaman? Afet Bakanı kim olacak, belli oldu mu? AFAD kime bağlı olacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:24
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