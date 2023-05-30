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AFET Bakanlığı nedir, kuruluyor mu, ne zaman? Afet Bakanı kim olacak, belli oldu mu? AFAD kime bağlı olacak?

Başkan Erdoğan'ın Afet Bakanlığı'nın kurulabileceğine ilişkin açıklamalarının ardından vatandaşlar "Afet Bakanlığı mı kuruluyor?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Ülkemizin bir deprem bölgesi olması sebebiyle afet yönetimine ilişkin gelişmeler son derece önem arz ediyor. Peki Afet Bakanlığı nedir, kuruluyor mu, ne zaman? Afet Bakanı kim olacak, belli oldu mu? AFAD kime bağlı olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:24
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AFET Bakanlığı nedir, kuruluyor mu, ne zaman? Afet Bakanı kim olacak, belli oldu mu? AFAD kime bağlı olacak?

Afet Bakanlığı kuruluyor mu sorusunun cevabı merak ediliyor. Afetlerle acil müdahale ve acil durum yönetimi gibi sorumlulukları bulunan Bakanlık ile ilgili detaylar araştırılıyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Afet Bakanlığı nedir, kuruluyor mu, ne zaman?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte son gelişmeler...

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AFET Bakanlığı nedir, kuruluyor mu, ne zaman? Afet Bakanı kim olacak, belli oldu mu? AFAD kime bağlı olacak?

AFET BAKANLIĞI KURULUYOR MU?

Başkan Erdoğan, 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programında gündeme dair önemli açıklamalar yaparak, Afet Bakanlığı ile ilgili şu şekilde konuştu:

"Sinan Bey ile aramızda bu tür bir pazarlık olmadı (Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı). Böyle bir talep kesinlikle söz konusu olmadığı gibi bütün mesele Afet Bakanlığı'nın kurulması gibi bir tespiti var. Biz de bir AFAD var ama bu bir bakanlık değil. Bunu bir bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir durum söz konusu. Bunlar üzerinde düşünülebilecek konular. Bunlar birer ilke olarak hep üzerinde durulabilir. Bu bir AFAD olarak değil de bir bakanlık olarak gündeme gelebilir."

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AFET Bakanlığı nedir, kuruluyor mu, ne zaman? Afet Bakanı kim olacak, belli oldu mu? AFAD kime bağlı olacak?

AFET BAKANI KİM OLACAK?

Afet Bakanlığı'nın ne zaman kurulacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmadığı için henüz bakan olarak kimin atanacağı da bilinmiyor. Ancak Afet Bakanı için Sinan Oğan'ın ismi de iddialar arasında yer alıyor.

Yeni kabinenin duyurulmasıyla birlikte Afet Bakanlığı hakkındaki detayların da netlik kazanması bekleniyor.

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AFET Bakanlığı nedir, kuruluyor mu, ne zaman? Afet Bakanı kim olacak, belli oldu mu? AFAD kime bağlı olacak?

AFET BAKANLIĞI NEDİR?

Afet Bakanlığı, bir ülkenin afetlerle mücadele ve acil durum yönetimi konularında sorumluluk taşıyan bir hükümet kurumudur. Afet Bakanlığı, afetlerin önlenmesi, hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerini yöneterek toplumun güvenliğini sağlamayı amaçlar.

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AFET Bakanlığı nedir, kuruluyor mu, ne zaman? Afet Bakanı kim olacak, belli oldu mu? AFAD kime bağlı olacak?

Afetler, doğal veya insan kaynaklı olsun, yaşanan coğrafi bölgeye ve ölçeğe bağlı olarak büyük zararlar ve kayıplara neden olabilir. Depremler, seller, yangınlar, kasırgalar, tsunamiler, salgın hastalıklar ve diğer afetler, can kaybı, yaralanma, evsizlik, ekonomik zararlar ve altyapı hasarına yol açabilir. Bu nedenle, bir ülkenin afetlerle etkin bir şekilde mücadele etmesi ve acil durumlarla başa çıkması gerekmektedir.