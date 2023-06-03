Prof. Dr. Erhan Afyoncu ne iş yapıyor, mesleği ne? Erhan Afyoncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve kariyeri...

Erhan Afyoncu hayatına ve kariyerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Ünlü tarihçi ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Erhan Afyoncu'nun kim olduğu, kaç yaşında olduğu arama motorlarında araştırılıyor. Peki Erhan Afyoncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Prof. Dr. Erhan Afyoncu ne iş yapıyor, mesleği ne?