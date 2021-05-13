Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 17 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı, yok mu? Şehirler arası...

Gerek kısmi kapanma gerekse tam kapanma döneminde alınan tedbirlerin ve aziz milletimizin bu tedbirlere uyma konusunda ortaya koydukları sabırlı ve fedakar tavrın etkisiyle 16 Nisan 2021 günü 62.939'a kadar yükselen günlük vaka sayısı 10 Mayıs 2021 günü itibariyle 13.604'e kadar gerilemiştir.

Salgının seyrinde yaşanan bu olumlu gidişatın sürdürülmesi açısından denetim faaliyetleri, tam kapanma döneminin kalan süresi içerisinde de tüm hızıyla sürdürülecektir.