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Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 17 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı, yok mu? Şehirler arası...

Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 29 Nisan-17 Mayıs tarihinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında kısıtlamaların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede konuyla ilgili detaylar belli oldu. Hangi yaş grubunda yer alanların seyahattan muaf tutulacağı merak ediliyor. İşte, seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 17 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı, yok mu? Şehirler arası...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 18:04
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Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 17 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı, yok mu? Şehirler arası...

Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 17 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde zorunlu haller dışında yasak bulunuyor. 17 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı sona erecekken, seyahat kısıtlaması için alınacak kararlar merak ediliyor. Başkan Erdoğan, kısıtlamaların ardından normalleşme adımlarının atılacağının sinyalini verdil. İşte, seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 17 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı, yok mu? Şehirler arası...

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Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 17 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı, yok mu? Şehirler arası...

SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Henüz belli değil, kapanma sonrasında yapılacak Kabine Toplantısı'nda vaka sayıları değerlendirilecek ve yeni kararlar da bu yönde belli olacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti: "29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak olan tam kapanma dönemi içerisinde alınan diğer tedbirler gibi sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da, salgının seyrinde yaşanan azalma trendine çok ciddi katkı sağlamaktadır."

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Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 17 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı, yok mu? Şehirler arası...

Gerek kısmi kapanma gerekse tam kapanma döneminde alınan tedbirlerin ve aziz milletimizin bu tedbirlere uyma konusunda ortaya koydukları sabırlı ve fedakar tavrın etkisiyle 16 Nisan 2021 günü 62.939'a kadar yükselen günlük vaka sayısı 10 Mayıs 2021 günü itibariyle 13.604'e kadar gerilemiştir.

Salgının seyrinde yaşanan bu olumlu gidişatın sürdürülmesi açısından denetim faaliyetleri, tam kapanma döneminin kalan süresi içerisinde de tüm hızıyla sürdürülecektir.

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Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 17 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı, yok mu? Şehirler arası...

Ramazan Bayramını da içerisine alan bu süre içerisinde;

Şehirlerarası Seyahat Kısıtlamasına Dair Denetimler çerçevesinde; şehirlerarası yollar üzerinde kolluk kuvvetlerince 1.167 yol kontrol noktası oluşturulmuş olup, bu yol kontrol noktalarında 16 bin 669 kolluk personeli görev yapacaktır.

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Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 17 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı, yok mu? Şehirler arası...

Yol kontrol noktalarında görevli kolluk personelince özel araç veya toplu taşıma araçlarıyla şehirlerarası seyahat edenlerin "seyahat izin belgeleri" tek tek kontrol edilecek ve seyahat izin belgesi olmadan şehirlerarası seyahat edenlerin tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Dair Denetimler çerçevesinde; gerek şehir içi kontrol noktaları gerekse devriye ekipleriyle etkin bir denetim gerçekleştirilecektir.