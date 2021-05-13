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Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 17 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı, yok mu? Şehirler arası...
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 29 Nisan-17 Mayıs tarihinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında kısıtlamaların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede konuyla ilgili detaylar belli oldu. Hangi yaş grubunda yer alanların seyahattan muaf tutulacağı merak ediliyor. İşte, seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 17 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı, yok mu? Şehirler arası...
Giriş Tarihi: 13.05.2021 18:04
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