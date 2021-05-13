Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Kuyumcular Pazartesi günü açılacak mı?

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Kişisel bakımları için berber ve kuaförlerin açılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Kuyumcular Pazartesi günü açılacak mı?