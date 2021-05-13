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Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Kuyumcular Pazartesi günü açılacak mı?

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Kişisel bakımları için berber ve kuaförlerin açılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Kuyumcular Pazartesi günü açılacak mı?

Giriş Tarihi: 13.05.2021 22:41
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Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Kuyumcular Pazartesi günü açılacak mı?

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Kuyumcular Pazartesi günü açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 17 günlük tam kapanma sürecinin artık sonuna gelindi. Vatandaşlar yasaklar hakkında alınacak kararları yakından takip ediliyor. Özellikle kişisel bakımı için berber ve kuaförlerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. İşte, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Kuyumcular Pazartesi günü açılacak mı?

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Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Kuyumcular Pazartesi günü açılacak mı?

KUAFÖRLER VE BERBERLER VE NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından kuaförlerin ve berberlerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hefed olarak gösterdiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesi halinde berber ve kuaförlerin açılması bekleniyor...

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Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Kuyumcular Pazartesi günü açılacak mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bayram sonrası için umutluyuz. Şu anki düşüşe göre aktif vaka sayımız 350 bin günlük vaka sayımız da 26 bin civarında. Vaka sayılarındaki düşüş tamamen vatandaşların kurallara uymasıyla ilişkili. Vaka sayılarında düşüş var ancak 17 günlük kısıtlamanın ardından normal hayata döneceğimizi ve her şeyin 11 Mart 2020'den önceki gibi rahat olacağını düşünmek söz konusu bile değil." dedi.

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Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Kuyumcular Pazartesi günü açılacak mı?

Tüm kısıtlamaların kalkacağı ve her şeyin eskisi gibi olacağı yönündeki düşüncelerin doğru olmadığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü; "17 günlük kısıtlamanın ardından yine kurallara uyarak ve belli kısıtlamaları sürdürerek devam edeceğiz.

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Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Kuyumcular Pazartesi günü açılacak mı?

Bayram sonrası normalleşme planı kısıtlamanın bitiminden önceki hafta vaka sayıları değerlendirilerek oluşturulacak. 1 Haziran'dan itibaren tamamen normale dönülecek gibi söylentilerin şu an için hiçbir dayanağı yok. Bayram sonrası hangi kısıtlamaların kaldırılacağını belirlemek için vaka sayılarının istenen düzeye düşmesi gerekiyor."